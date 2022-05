Predsedovanje žiriji filmskega festivala v Cannesu v roke Vincentu Lindonu

V izjavi, ki so jo organizatorji filmskega festivala Cannes objavili na svoji spletni strani, je francoski igralec Vincent Lindon povedal: "V veliko čast in ponos mi je, da mi je bila sredi vseh nemirnih dogodkov, ki jih doživljamo po svetu, zaupana čudovita in tehtna naloga predsedovanja žiriji 75. mednarodnega filmskega festivala v Cannesu."

Ob tem je dodal: "Z mojo žirijo si bomo prizadevali čim bolje poskrbeti za filme prihodnosti, ki vsi nosijo isto skrito upanje poguma, zvestobe in svobode, z misijo, da premaknemo čim več žensk in moških s tem, ko nagovarjamo njihove skupne rane in radosti. Kultura pomaga človeški duši, da raste in upa na jutri."

S tem, ko so Lindona izbrali za predsednika žirije, so v Cannesu ohranili tradicijo, da v jubilejnih festivalskih izdajah počastijo francoske zvezdnike. Leta 1987 je tako žiriji predsedoval Yves Montand, leta 1993 Gerard Depardieu in leta 1997 Isabelle Adjani.

Festival bo potekal od 17. do 28. maja, v letošnji žiriji pa so še indijski igralec Deepika Padukone, britanska igralka in režiserka Rebecca Hall, švedska igralka Noomi Rapace, ameriški igralec in scenarist Jeff Nichols, iranski režiser Asghar Farhadi, italijanska igralka in režiserka Jasmine Trinca, francoski igralec in režiser Ladj Ly ter norveški režiser Joachim Trier. V glavni tekmovalni program festivala se je uvrstilo 18 filmov. Za zlato palmo za najboljši film se bodo med drugim potegovali režiserji David Cronenberg, Kiril Serebrenikov, brata Dardenne in Christian Mungiu.