Predzgodba Igre prestolov že kmalu na broadwayskih deskah

Predstava bo zgodbo popeljala v dogajanje malo pred tistim, ki so ga gledalci lahko spremljali v seriji. Pripoved bo obiskovalcem Broadwaya predstavila obodbje, ki se je odvilo 16 let pred dogodkiIgre prestolov.

Predzgodba bo torej popolnoma drugačna od napovedanih sestrskih serij, ki so v procesu nastajanja. Ena od teh je tudi House of the Dragon, ki govori o prednikih hiše Targaryen. Igra, ki bo predstavljena na odru Broadwaya, je za razliko od serij, ki prihajajo, blizu časovnici Igre prestolov. V njej ključno vlogo odigra Jamie Lannister, prav tako pa tudi Ned Stark in starša Jona Snowa, Rhaegar Targaryen in Lyanna Stark. Vključeni pa bodo tudi številni škandali in misteriji priljubljene serije, ki se je zaključila maja 2019. V predstavi se ne bodo pojavili liki Arye, Sanse in Daenerys, saj so vse tri mlajše od dogajanja, bodo pa del zgodbe ostali Lannisterji, starejši Starki in Targaryjeni.