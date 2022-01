Preizkus znanja 'dijakov' iz serije Gospod profesor: Koliko časa živi kokoš?

Sicer v seriji Gospod profesor spremljamo dijake 2. letnika gimnazije in čeprav smo jim rekli, da bomo na snemanju preverili njihovo znanje drugega letnika, smo jim zastavili nekaj lažjih vprašanj. Koliko časa živi kokoš? Kako se imenuje prebavni sistem pri kravah? Katera je slovenska avtohtona pasma psov?

V videu si poglejte, kako sta se znašli dve skupini mladih igralcev. V prvi skupini, Kiksbokserke, so bili Matija Brodnik, Andre Droga in Vesna Ponorac, v drugi skupini, Perutničke, pa so se za zmago v preverjanju znanja borili Lea Ćumurdžić, Ivan Vastl in Bojan Cvjetičanin.