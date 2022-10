Prekletstvo Valburge: preživite noč čarovnic v družbi Gregorja Skočirja

Ste vedeli, da se je pevec Gregor Skočir pred tremi leti preizkusil kot igralec? V slovenski komični grozljivki je upodobil lokalnega mafijca ob oboku številnih drugih velikih igralskih imenih. Film si lahko ogledate na VOYO, kjer boste vsi ljubitelji strašljivega našli še številne druge grozljivke, ki vam bodo pognale strah v kosti.

Prekletstvo Valburge je komična grozljivka, v kateri so zaigrali številni znani slovenski igralci, kot so Jurij Drevenšek, Saša Pavlin Stošić, Marko Mandić in Tanja Ribič, svoje igralske sposobnosti pa je preizkusil tudi Gregor Skočir, pevec skupine Big Foot Mama. V filmu si brata Bojan in Marjan, majhna prevaranta, obetata lahek zaslužek na račun vseprisotnih turistov. Organizirata ogled lokalne, za javnost zaprte graščine, in nanjo prilepita izmišljeno legendo. Med turisti se znajdejo francoski mračneži na lovu za vampirji, švedska satanista na pohodu za izgubljeno relikvijo, ruski producent filmov za odrasle z igralkama na testnem snemanju in nemška turista, ki obožujeta pivo. A nihče ne sluti, da se v mračnem drobovju graščine skriva prava in veliko bolj krvava legenda – prekletstvo Valburge.

icon-expand Prekletstvo Valburge je komična grozljivka, v kateri so zaigrali številni znani slovenski igralci. FOTO: VOYO

Vsi ljubitelji Edgarja Allana Poeja, boste na VOYO lahko uživali v filmu Krokar, ki so ga navdahnile skrivnostne okoliščine smrti znamenitega pesnika in pisatelja. Zgodba preplete zgodovinska dejstva in fikcijo v skrivnostno in mračno pripoved. Neke temne noči leta 1849 baltimorska policija prihiti na prizorišče strahovitega zločina, kjer najde iznakaženi trupli dveh žensk. Mladega detektiva Fieldsa podrobnosti pripeljejo do vznemirljivega odkritja: zločin je na las podoben umoru, ki ga v svoji zgodbi, objavljeni v lokalnem časopisu, opisuje zloglasni Edgar Allan Poe. Tako se Poe pridruži Fieldsu, da bi skupaj preprečila norčevo uresničevanje napisanih domišljijskih zgodb.

icon-expand Film Krokar so ga navdahnile skrivnostne okoliščine smrti znamenitega pesnika. FOTO: VOYO

Nezemljani je še ena grozljivka, ki vam bo pognala strah v kosti. V filmu, ki je nastal pod režisersko taktirko Colina Minihana, spremljamo April, ki se s skupino prijateljev za konec tedna odpravi v kočo sredi gozda, kjer je kot otrok preživljala poletja. Obujanje prijetnih spominov se dramatično zasuka, ko z neba prileti ognjena krogla in eksplodira v bližnjem gozdu. Skupina se pod vodstvom Aprilinega fanta približa mestu strmoglavljenja ter naleti na ostanke vesoljske ladje in stopinje, ki nakazujejo, da so Nezemljani še vedno živi. Prijatelji se kmalu znajdejo sredi nečesa veliko večjega in bolj strašljivega, kot bi si lahko predstavljali.

icon-expand Prijatelji se znajdejo sredi nečesa veliko večjega in bolj strašljivega, kot bi si lahko predstavljali. FOTO: VOYO