Preložili tudi podelitev baft

Pandemija je med filmskimi in televizijskimi ustvarjalci povzročila zmedo, saj je prišlo do zamika pričetkov produkcij ter tudi premier že posnetih filmskih stvaritev. To je v obzir vzela tudi Britanska filmska akademija je zaradi pandemije in sporočila nov datum podelitve prestižnih kipcev. Ta se bo zgodila 11. aprila 2021. Obenem pa je nekoliko spremenila pravila. Za bafte se bodo tako lahko potegovali tudi filmi, ki bodo dostopni samo preko spleta, piše The Guardian.

Letos je nagrado bafta za najboljši film prejel filmSama Mendesa 1917. Film o prvi svetovni je sicer prejel kar sedem baft, med drugi je Mendes prejel bafto za režijo.