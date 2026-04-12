Premiera biografskega filma o Michaelu Jacksonu: Manjkale sestri in hči

V Berlinu je premiero doživel biografski film o pokojnem pevcu Michaelu Jacksonu, ki so se je udeležili tudi nekateri družinski člani kralja popa. Sinova sta si nadela oblačila v slogu, ki je bil značilen za Jacksona, ob njima pa so na rdečo preprogo stopili še pevčevi sorojenci in nekateri drugi družinski člani.
29-letni zvezdnikov sin Prince je za ta večer oblekel črno obleko, ki jo je kombiniral z rdečo srajco in kravato, njegov videz pa je spominjal na tistega, ki ga je kralj popa nosil leta 2002, ko je nastopil na 50. obletnici oddaje American Bandstand. Njegov mlajši brat, 24-letni Bigi, pa se je očetu poklonil s črnim suknjičem z zlatimi črtami, na rokavu pa je imel tudi našitek z enim od pevčevih ikoničnih gibov.
Ob sinovoma so na rdečo preprogo stopili še Michaelovi sorojenci Jackie Jackson, Jermaine Jackson in Marlon Jackson ter nečaka Jaafar in Jermajesty. Prisoten je bil tudi Randy Jackson Jr. Kljub številčni udeležbi družine Jackson pa so vidno manjkale sestri Janet in LaToya ter hčerka Paris.
Oboževalci so bili ogorčeni, da v filmu režiserja Antoinea Fuquaja Janet sploh ni omenjena, pevčevo starejšo sestro LaToyo pa je zaigrala britanska igralka Jessica Sula. 59-letna pevka naj bi izrazila nestrinjanje s filmom, ki prikazuje bratov strm vzpon od otroškega zvezdnika do svetovno znanega pevka, ki si je prislužil vzdevek 'Kralj popa'.
Raje kot na premiero pa se je na druženje s prijatelji odpravila 28-letnica, ki so jo opazili v Hollywoodu. Glasbenica se je zapletla v pravno bitko zaradi očetove zapuščine, kar naj bi bil tudi razlog, zakaj se ni želela družiti s preostalimi člani družine.
Michael Jackson je bil izjemno vpliven ameriški pevec, tekstopisec in plesalec, ki je postal ena najpomembnejših kulturnih ikon 20. stoletja. Svojo kariero je začel kot član skupine Jackson 5, nato pa se je uspešno uveljavil kot samostojni izvajalec. Njegovi albumi, kot so 'Off the Wall', 'Thriller' in 'Bad', so dosegli svetovno slavo in podrli prodajne rekorde. S svojim edinstvenim glasom, inovativnimi glasbenimi videoposnetki in prepoznavnimi plesnimi gibi, vključno s 'moonwalkom', je Jackson revolucioniral pop glasbo in zabavno industrijo. Zaradi svojega globalnega vpliva in izjemnega uspeha si je prislužil vzdevek 'Kralj popa'.
'American Bandstand' je bil legendarna ameriška glasbena televizijska oddaja, ki se je predvajala od leta 1952 do 1989. Vodil jo je predvsem Dick Clark, ki je postal znan kot 'najstarejši najstnik v Ameriki'. Oddaja je predstavljala nastope priljubljenih glasbenikov tistega časa in je bila ključna pri popularizaciji rock and rolla ter drugih glasbenih zvrsti med mladimi. Poleg glasbenih nastopov je oddaja vključevala tudi plesne segmente, kjer so se najstniki iz lokalne skupnosti predstavljali s svojimi plesnimi koraki, kar je vplivalo na modne in plesne trende tistega časa.
Družina Jackson je pustila neizbrisen pečat v glasbeni industriji, predvsem skozi skupino Jackson 5 (kasneje The Jacksons). Skupina, ki so jo sestavljali bratje Jackie, Tito, Jermaine, Marlon in Michael, je v začetku 70. let dosegla velik uspeh z uspešnicami, kot so 'I Want You Back', 'ABC' in 'The Love You Save'. Njihov uspeh je odprl vrata drugim afroameriškim izvajalcem v mainstream glasbi. Michael Jackson je kasneje postal ena največjih globalnih zvezd vseh časov, njegovi bratje in sestre pa so prav tako imeli uspešne samostojne kariere ali pa so sodelovali pri njegovih projektih, kar je družino utrdilo kot eno najpomembnejših glasbenih dinastij.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.