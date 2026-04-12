Premiera biografskega filma o Michaelu Jacksonu: Manjkale sestri in hči

V Berlinu je premiero doživel biografski film o pokojnem pevcu Michaelu Jacksonu , ki so se je udeležili tudi nekateri družinski člani kralja popa. Sinova sta si nadela oblačila v slogu, ki je bil značilen za Jacksona, ob njima pa so na rdečo preprogo stopili še pevčevi sorojenci in nekateri drugi družinski člani.

29-letni zvezdnikov sin Prince je za ta večer oblekel črno obleko, ki jo je kombiniral z rdečo srajco in kravato, njegov videz pa je spominjal na tistega, ki ga je kralj popa nosil leta 2002, ko je nastopil na 50. obletnici oddaje American Bandstand . Njegov mlajši brat, 24-letni Bigi , pa se je očetu poklonil s črnim suknjičem z zlatimi črtami, na rokavu pa je imel tudi našitek z enim od pevčevih ikoničnih gibov.

Ob sinovoma so na rdečo preprogo stopili še Michaelovi sorojenci Jackie Jackson, Jermaine Jackson in Marlon Jackson ter nečaka Jaafar in Jermajesty . Prisoten je bil tudi Randy Jackson Jr. Kljub številčni udeležbi družine Jackson pa so vidno manjkale sestri Janet in LaToya ter hčerka Paris .

Oboževalci so bili ogorčeni, da v filmu režiserja Antoinea Fuquaja Janet sploh ni omenjena, pevčevo starejšo sestro LaToyo pa je zaigrala britanska igralka Jessica Sula. 59-letna pevka naj bi izrazila nestrinjanje s filmom, ki prikazuje bratov strm vzpon od otroškega zvezdnika do svetovno znanega pevka, ki si je prislužil vzdevek 'Kralj popa'.

Raje kot na premiero pa se je na druženje s prijatelji odpravila 28-letnica, ki so jo opazili v Hollywoodu. Glasbenica se je zapletla v pravno bitko zaradi očetove zapuščine, kar naj bi bil tudi razlog, zakaj se ni želela družiti s preostalimi člani družine.