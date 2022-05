Marvelovi oboževalci se bodo lahko ponovno naužili znanstvene fantastike in svojih najljubših superjunakov. Tokrat se vrača Doktor Strange, ki potuje po multivesolju in vzporednih resničnostih. Nad zgodbo so navdušeni obiskovalci svetovnih premier, v sredo pa so si prvo projekcijo filma Doktor Strange v multivesolju norosti pri nas ogledali tudi nekateri znani Slovenci.