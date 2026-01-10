Premiera dokumentarnega filma o Melanii Trump v Kennedyjevem centru

Richard Grenell in drugi člani novega vodstva so največjo kulturno ustanovo v prestolnici ZDA pred kratkim preimenovali v Trump-Kennedy center, zaradi česar se je še več umetnikov odločilo za odpoved sodelovanja s centrom. Washingtonska nacionalna opera je prav tako napovedala odpoved sodelovanja s Kennedyjevim centrom, vendar ne zaradi politike, temveč zaradi finančnih zapletov.

Film o Melaniinem življenju bo premierno prikazan 29. januarja v Washingtonu. FOTO: Profimedia

Trump-Kennedy center ima nov poslovni model, po katerem morajo biti vse produkcije v celoti financirane vnaprej, in Washingtonska opera je sporočila, da opere ne delujejo na takšen način. Svoje predstave bo zato preselila v nova prizorišča. Operno hišo Kennedyjevega centra so sicer ravno lani poimenovali po Melanii Trump.