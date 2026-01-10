Naslovnica
Film/TV

Premiera dokumentarnega filma o Melanii Trump v Kennedyjevem centru

Washington, 10. 01. 2026 15.22 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
K.Z. STA
Melania Trump

Vodja Kennedyjevega centra v Washingtonu Richard Grenell je na omrežju X naznanil, da bo dokumentarni film o ameriški prvi dami Melanii Trump premierno prikazan 29. januarja. Produkcijsko podjetje, ki bo film predvajalo na svoji platformi, naj bi prvi dami ZDA za film plačalo 24 milijonov evrov, poročajo ameriški mediji.

Richard Grenell in drugi člani novega vodstva so največjo kulturno ustanovo v prestolnici ZDA pred kratkim preimenovali v Trump-Kennedy center, zaradi česar se je še več umetnikov odločilo za odpoved sodelovanja s centrom. Washingtonska nacionalna opera je prav tako napovedala odpoved sodelovanja s Kennedyjevim centrom, vendar ne zaradi politike, temveč zaradi finančnih zapletov.

Film o Melaniinem življenju bo premierno prikazan 29. januarja v Washingtonu.
FOTO: Profimedia

Trump-Kennedy center ima nov poslovni model, po katerem morajo biti vse produkcije v celoti financirane vnaprej, in Washingtonska opera je sporočila, da opere ne delujejo na takšen način. Svoje predstave bo zato preselila v nova prizorišča. Operno hišo Kennedyjevega centra so sicer ravno lani poimenovali po Melanii Trump.

Preberi še Napovednik filma Melania: od odmevnega klobuka do črno-belega portreta

Donald Trump se je januarja letos imenoval tudi za predsednika Kennedyjevega centra, od takrat so nastope v tem prizorišču med drugim odpovedali režiser Lin-Manuel Miranda, glasbenik Peter Wolf in številni drugi.

malania trump film biografija predvajanje

Kateri so najbolj pričakovani filmi leta?

KOMENTARJI11

Nidani
10. 01. 2026 16.48
Je Mahnič že na poti?🤣😂
Odgovori
0 0
Big M
10. 01. 2026 16.45
Bravo Melonija! Se najdejo še nekateri v Sloveniji ki te imamo radi!♥️♥️♥️
Odgovori
-1
0 1
jugatneme
10. 01. 2026 16.49
Giorgia?? Gorgia Meloni??
Odgovori
0 0
razgledanec
10. 01. 2026 16.30
Kaj pisete o njej ko pa se sramuje slovenskih korenin in zdej more bit na naslovnci vsak drugi dan zakaj takih nerabmo
Odgovori
-3
0 3
poper00
10. 01. 2026 16.26
A to je film za odrasle?
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
10. 01. 2026 16.23
Pri Epsteinu se je res odprla.
Odgovori
+1
2 1
Slovenec007
10. 01. 2026 16.14
Bravo Melanija še veliko uspehov v prihodnosti, če bi bila iz HR/SRB bi te nosili do neba, pri nas v Sloveniji je pač tako kot je.
Odgovori
+3
5 2
tito73
10. 01. 2026 16.06
🤡🤡🤡🎪🎪🎪🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Odgovori
+1
2 1
bohinj je zakon
10. 01. 2026 16.01
24 milijonov? Dobro se je prodala.
Odgovori
+5
6 1
0523
10. 01. 2026 15.46
Ob možu je nepomembna!
Odgovori
+4
5 1
Nidani
10. 01. 2026 16.49
Ja, tudi Oleg Popov...🤣😂
Odgovori
0 0
