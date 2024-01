Premiera filma Gepack: kaj se skriva v prtljažnikih znanih Slovencev?

Slovenski film Gepack je končno prišel na velika platna, odzivi prvih gledalcev pa so več kot odlični. "Zelo sem vesel, kako so ljudje film sprejeli, absolutno čudovito in zelo sem vesel. Ponosen sem nase in na ekipo," je po premieri povedal režiser Žiga Kukovič in dodal, da to kaže na to, kako dobri so mladi ustvarjalci v Sloveniji. Film so ustvarjali tisti, ki so prepoznavni predvsem po vsebinah na TikToku. "Končno smo prišli na sceno, vzeli bomo sceno, zdaj je naša," se je pošalil večkrat nagrajeni TikToker Matej Rimanič.