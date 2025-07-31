Premiera filma Gola pištola navdušila znane Slovence

Premiera filma Gola pištola je navdušila slovensko občinstvo. Poročnik Frank Drebin mlajši v podobi Liama Neesona pa je z reševanjem zapletenega primera dodobra nasmejal gledalce. Film si je ogledalo več znanih Slovenk in Slovencev, ki so se strinjali, da so komedije nujno potrebne.

"Liam je dejansko za komedijo. Vsi ga poznamo iz resnih filmov in zdaj, ko ga vidiš v komediji, je res toliko bolj smešno. Po moje še nekateri igralci, ki so res rojeni za komedije, ne bi tako odigrali, kot je on," je dejal youtuber Pero Martić.

"Jaz sem v bistvu toliko stara, da se prav spomnim še stvari iz originala. Je veliko podobnih for. Dejansko je film tako narejen, kakor takrat, ko sem bila majhna in sem gledala ta film. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Toliko trapast in prav smešen film ... Me je kar vrnilo v otroštvo," je povedala vplivnica Teja Jugovic.

"Zdaj je to zelo težko, te velike čevlje Leslieja Nielsena zapolniti. Ni lahka naloga, mislim, da humor apelira na novo generacijo novincev, ki bodo oboževalci franšize, ampak za nas, stare prdce, kot bi rekel, je pa to, sploh za tiste, ki poznajo vse prejšnje, kar velik zalogaj," je dejal fotograf Aleš Bravničar.

Ne samo Neeson, znane Slovence je navdušila tudi glavna igralka Pamela Anderson. "Jaz se je spominjam seveda iz Obalne straže, pa tudi rasli smo ob tej komediji Gola pištola, še ob tistem prejšnjem Franku, tako da je bilo to danes res nostalgija.com," je dejala pevka Petra Zore, članica skupine Bomb Shell.