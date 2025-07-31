Svetli način
Film/TV

Premiera filma Gola pištola navdušila znane Slovence

Ljubljana, 31. 07. 2025 17.05

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K. , Alen Podlesnik , Polona Jambrek
Komentarji
1

Film Gola pištola je nastal po resnični zgodbi, ki smo si jo izmislili, povedo ustvarjalci nove različice akcijske komedije. Z oskarjem nominirani igralec Liam Neeson tokrat zaigra resnega, a čisto po nesreči zabavnega policaja, ki rešuje dramatične kriminalne težave. Na slovenski premieri komedije so se znani Slovenci vrnili v 80. leta, ko je v Golih pištolah zabaval še Leslie Nielsen, in primerjali, kako je ustvarjalcem uspelo tokrat.

Premiera filma Gola pištola je navdušila slovensko občinstvo. Poročnik Frank Drebin mlajši v podobi Liama Neesona pa je z reševanjem zapletenega primera dodobra nasmejal gledalce. Film si je ogledalo več znanih Slovenk in Slovencev, ki so se strinjali, da so komedije nujno potrebne. 

Izsek iz filma Gola pištola.
Izsek iz filma Gola pištola. FOTO: Profimedia

"Liam je dejansko za komedijo. Vsi ga poznamo iz resnih filmov in zdaj, ko ga vidiš v komediji, je res toliko bolj smešno. Po moje še nekateri igralci, ki so res rojeni za komedije, ne bi tako odigrali, kot je on," je dejal youtuber Pero Martić.

"Jaz sem v bistvu toliko stara, da se prav spomnim še stvari iz originala. Je veliko podobnih for. Dejansko je film tako narejen, kakor takrat, ko sem bila majhna in sem gledala ta film. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Toliko trapast in prav smešen film ... Me je kar vrnilo v otroštvo," je povedala vplivnica Teja Jugovic.

"Zdaj je to zelo težko, te velike čevlje Leslieja Nielsena zapolniti. Ni lahka naloga, mislim, da humor apelira na novo generacijo novincev, ki bodo oboževalci franšize, ampak za nas, stare prdce, kot bi rekel, je pa to, sploh za tiste, ki poznajo vse prejšnje, kar velik zalogaj," je dejal fotograf Aleš Bravničar.

Ne samo Neeson, znane Slovence je navdušila tudi glavna igralka Pamela Anderson. "Jaz se je spominjam seveda iz Obalne straže, pa tudi rasli smo ob tej komediji Gola pištola, še ob tistem prejšnjem Franku, tako da je bilo to danes res nostalgija.com," je dejala pevka Petra Zore, članica skupine Bomb Shell.

Gre za nadaljevanje filma Gola pištola 33 1/3: Poslednja žalitev (1994) in je četrti film franšize Gola pištola. Neesonu in Pameli Anderson se v glavnih vlogah pridružijo igralci Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu in Danny Huston.

Preberi še Se je med Liamom Neesonom in Pamelo Anderson vnela romanca?

Akcijska komedija je svojo premiero prejšnji teden doživela tudi v Londonu, udeležila pa sta se je tudi protagonista. Oba sta se glamurozno nastavljala bliskavicam fotografov, se z igralsko in filmsko ekipo sprehodila po rdeči preprogi ter nagovorila prve gledalce. Zvezdnica je snemanje opisala za "zabavno od začetka do konca" in dejala, da je bilo sodelovanje z Neesonom "pravi vrhunec". Na rdeči preprogi sta si med fotografiranjem delila prav poseben trenutek, ko je Andersonova soigralca poljubila na lice.

Gola pištola Liam Neeson Pamela Anderson Premiera Znani slovenci
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Muldro vevrica
01. 08. 2025 15.52
Liam je itak, odličen igralec
ODGOVORI
0 0
