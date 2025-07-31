Premiera filma Gola pištola navdušila znane Slovence

Premiera filma Gola pištola je navdušila slovensko občinstvo. Poročnik Frank Drebin mlajši v podobi Liama Neesona pa je z reševanjem zapletenega primera dodobra nasmejal gledalce. Film si je ogledalo več znanih Slovenk in Slovencev, ki so se strinjali, da so komedije nujno potrebne.
"Liam je dejansko za komedijo. Vsi ga poznamo iz resnih filmov in zdaj, ko ga vidiš v komediji, je res toliko bolj smešno. Po moje še nekateri igralci, ki so res rojeni za komedije, ne bi tako odigrali, kot je on," je dejal youtuber Pero Martić.
"Jaz sem v bistvu toliko stara, da se prav spomnim še stvari iz originala. Je veliko podobnih for. Dejansko je film tako narejen, kakor takrat, ko sem bila majhna in sem gledala ta film. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Toliko trapast in prav smešen film ... Me je kar vrnilo v otroštvo," je povedala vplivnica Teja Jugovic.
"Zdaj je to zelo težko, te velike čevlje Leslieja Nielsena zapolniti. Ni lahka naloga, mislim, da humor apelira na novo generacijo novincev, ki bodo oboževalci franšize, ampak za nas, stare prdce, kot bi rekel, je pa to, sploh za tiste, ki poznajo vse prejšnje, kar velik zalogaj," je dejal fotograf Aleš Bravničar.
Ne samo Neeson, znane Slovence je navdušila tudi glavna igralka Pamela Anderson. "Jaz se je spominjam seveda iz Obalne straže, pa tudi rasli smo ob tej komediji Gola pištola, še ob tistem prejšnjem Franku, tako da je bilo to danes res nostalgija.com," je dejala pevka Petra Zore, članica skupine Bomb Shell.
Gre za nadaljevanje filma Gola pištola 33 1/3: Poslednja žalitev (1994) in je četrti film franšize Gola pištola. Neesonu in Pameli Anderson se v glavnih vlogah pridružijo igralci Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu in Danny Huston.
Akcijska komedija je svojo premiero prejšnji teden doživela tudi v Londonu, udeležila pa sta se je tudi protagonista. Oba sta se glamurozno nastavljala bliskavicam fotografov, se z igralsko in filmsko ekipo sprehodila po rdeči preprogi ter nagovorila prve gledalce. Zvezdnica je snemanje opisala za "zabavno od začetka do konca" in dejala, da je bilo sodelovanje z Neesonom "pravi vrhunec". Na rdeči preprogi sta si med fotografiranjem delila prav poseben trenutek, ko je Andersonova soigralca poljubila na lice.
