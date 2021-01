Premiera filma o Jamesu Bondu spet odložena

Prvemu zamiku je botrovala zamenjava režiserja Dannyja Boylea s Caryjem Fukunago , zaradi česar je bila premiera filma z oktobra 2019 preložena na februar 2020, nato so premiero preložili še za dva meseca zaradi dodelave scenarija. Po lanskem izbruhu novega koronavirusa pa so producenti premiero z aprila preložili na 12. november ter nato še enkrat na 2. april 2021. Kot novi datum so pri studiu MGM zdaj določili 8. oktober.

Scenarij za film so napisali Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge in Fukunaga, v njem pa se poleg Craiga vračajo še igralci Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Lea Seydoux, Ben Whishaw inJeffrey Wright. Novi obrazi v vohunski akciji pa so Rami Malek, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch in Billy Magnussen.