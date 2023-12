Premiera filma Race: Če imaš odprte oči, se ti odprejo obzorja

Ana Maria Mitić je na premieri animirane komedije Race o vlogi newyorškega goloba z eno nogo dejala: "Jaz grem pogumno naprej v nove vloge. Nisem bila tako elegantna, bila sem ostra šefica geto tolpe golobov." Miha Rodman je dodal, da svojo vlogo očeta Maksa sedaj, ko je tudi sam postal oče, boljše razume. "Mesec nazaj sem postal fotr, tako da v bistvu ga razumem. Prej pa sem bil vedno jezen na svoje starše, ki so bili do mene zaščitniški."

Prvo družinsko potovanje račje družine sicer prinese mnoge zaplete in težave, a jih hkrati tudi poveže in jim odpre obzorja. Glas Deloryja, novinar in komik Jure Mastnak, je dejal, da se sam najbolj spominja potovanja na Šrilanko in Avstralijo. "V Avstraliji je flora in favna povsem drugačna, kakor je na naši polobli, vse je strupeno, ampak to je super. ""Če imaš odprte oči in ušesa, se ti obzorja odprejo, če se ti ne, pa se ti ne. Lahko se gre daleč, lahko pa tudi samo okoli vogala," je povedala igralka Jožica Avbelj, ki je posodila glas Erin.