Premiera filma V tišini življenja slovite Mance Košir

Že pred premiero je bilo jasno, da to ne bo žalostna komemoracija skorajšnje obletnice smrti Mance Košir, ampak ravno obratno. Slavljenje življenja. "Meni je ta film zelo ljub in veliko darilo za tiste, ki ga bodo znali vzeti," je bila na premieri prepričana Tina Košir, kolumnistka in Mancina hči. "V čast mi je, da smo bili del tega, čeprav je bilo velikokrat težko doživljati najintimnejše in najbolj ranljive trenutke pred kamerami."

Nina Blažin, režiserka filma V tišini življenja, pa je prepričana, da je bila največja Mancina moč prav pozitivna naravnanost in ljubezen do življenja in praznovanje življenje. S tem se je strinjal tudi Darko Herič, direktor fotografije filma V tišini življenja in poudaril pomembnost tega, da izkoristimo kratek čas, ki ga imamo na tem planetu.

"Tudi tako lahko sprejmeš toliko vsega, tudi težkega. To ne pomeni, da postaneš morbiden, ampak da sprejmeš. Takrat se mogoče šele začne resnično življenje."

Tako njena družina kot ekipa filmskih ustvarjalcev si šteje v čast, da si je Manca, le nekaj mesecev pred smrtjo, film tudi ogledala. "Ko ga je bilo konec, je dejala, da je čisto 'zadeta' od tega filma. Bila je zadovoljna," je še razkrila režiserka.