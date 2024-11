Premiera grozljivke Terrifier 3: najbolj strašen film letošnjega leta

Kako strah je bilo obiskovalce na četrtkovi premieri v ljubljanskem Cineplexxu? "Sama upam, da ne bo tako grozno in da so ljudje preveč dramatični. Pogledala sem prvi in drugi del in sem preživela," je povedala ena od obiskovalk, njena prijateljica pa je dodala: "Videla sem nekaj posnetkov na TikToku in mislila, da bom umrla. Zelo me je strah." Nekateri fantje so se celo tako pripravili, da so s seboj vzeli kar dve vrečki za bruhanje, spet drugi pa so prepričani, da imajo dovolj trpežen želodec, da do bruhanja ne bo prišlo. "Skupaj sva prišla, da imava drug drugega, če bo strašno," sta povedala še dva obiskovalca.