Premiera mladinskega filma Čao Bela navdušila občinstvo

"Danes sem ga prvič videla celega in moram reči, da sem zelo zadovoljna in tudi počaščena, da sem lahko delček te umetnine," nam je po premieri povedala pevka Neisha, ki je v filmu tudi nastopila.

Uspešna premiera novega mladinskega filma, je med gledalci zanetila debete o svetu odraščanja.

"Sem se kar identificiral z mladimi časi, čeprav so zdaj drugačni proti novi mladini, ampak predvsem Gimnazija Poljane. To mi je privabilo mnogo nekih spominov iz srednje šole," pa nam je povedal Alen Steržaj, član skupine Big Foot Mama.

"Meni je bila srednja šola živa muka. Moram reči, da tudi občutek v telesu, ko odraščaš, ko ni ravno vse na mestu in mozolji in ne vem kaj še vse, iskanje identitete, mesta v družbi... Potem itak vidiš, da si vesoljec, da si na svojem planetu in da mogoče na vsakih pet let srečaš nekoga, ki ti je malo podoben," pa se odraščanja spominja Neisha.

"Izražanje čustev, pa če je prek glasbe ali pa prek česarkoli, da nisi zadržan, tako kot je Bela večino filma samo zadržana, ampak da je izražanje čustev v redu in dobra stvar in lahko nastane iz tega tudi nekaj lepega," pa je povedala igralka Alisa Milićević.

"V življenju se je treba boriti za svoja stališča, svoj izraz, umetniški izraz, kakršenkoli izraz. Jaz mislim, da jim ta film lahko da neko motivacijo, da se da premagati pravzaprav vse," pa pravi režiser.

To pa je le nekaj misli o sporočilu, ki ga želijo ustvarjalci filma predati gledalcem.

Film pripoveduje zgodbo o dijakinji prvega letnika srednje šole, ki se srečuje s težavami odraščanja, skozi katere gredo mladi v tem zahtevnem obdobju. Je najstniški film za najstnike ali kot pravi režiser Jani Sever: Temeljni družinski odnosi, iniciacija v srednjo šolo, prve ljubezenske izkušnje in predvsem moč premagovanja ovir, vse to je okvir pripovedi, ki kljub resnim težavam s katerimi se soočajo junaki, temelji na optimizmu.

Glavna junakinja Bela v iskanju smisla in samoizražanja ustanovi bend, ki predstavlja svobodo in izpoved njenega pogleda na svet. Igra jo Alisa Miličević, glavnega junaka Roka, Belino simpatijo, pa Luka Lukša. Vlogo Belinega očeta igra Krešimir Mikić, ki je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljšo stransko moško vlogo. V filmu nastopijo tudi številni glasbeniki, kot so Peter Lovšin, Neisha, Big Food Mama in Nipke.