Premiera sedmega filma iz franšize Misija: Nemogoče znova prestavljena

Premiera filma Misija: Nemogoče 7 je znova prestavljena, so sporočili iz studiev Paramount Pictures in Skydance. Razlog so zamude s produkcijo zaradi pandemije, so še razkrili v združeni izjavi za javnost. Septembra je franšiza s Tomom Cruisom v glavni vlogi sporočila, da so bili premiero sedmega nadaljevanja primorani prestaviti za štiri mesece, torej na september 2022. Premiera ima zdaj nov datum, 14. julij 2023.

Pandemija še zmeraj povzroča težave tudi v kulturnem sektorju, kar se med drugim odraža v prestavljenih datumih načrtovanih koncertnih turnej ter premier gledaliških in filmskih predstav. Čeprav je Tom Cruise vložil veliko napora v to, da bi nov film franšize Misija: Nemogoče v kinodvorane prišel kot načrtovano, pa se to ne bo zgodilo, so sporočili iz studiev. Težave imajo predvsem z okužbami v produkcijski ekipi, zato so bili primorani znova preložiti datum premiere sedmega filma, ki bo tako premierno na ogled 14. julija 2023, so še sporočili.

icon-expand Tom Cruise FOTO: Profimedia

Sočasno s sedmim filmom so snemali še osmi del franšize, katerega izid je bil predviden za leto 2023, a bo zaradi prestavljene premiere predhodnika tudi ta izšel leto dni pozneje. "Po tehtnem premisleku smo se v studiih Paramount Pictures in Skydance odločili, da bomo preložili datuma premier filmov Misija: Nemogoče 7 in 8. Razlog so zamude, ki so nastale zaradi pandemije," so sporočili v združeni izjavi studiev. "Veselimo se, da bomo obiskovalce kinodvoran razveselili z nepozabno izkušnjo," so še dodali.

Glavni igralec nadaljevanj filmov te franšize, Tom Cruise, je zadnja dva filma snemal v Evropi, največ kadrov pa so posneli v Veliki Britaniji. Zvezdnika so med tem opazili med obiskom restavracij v Birminghamu, z nujnim pristankom s helikopterjem pa je presenetil družino v Warwickshiru, na katere posesti je pristal. Cruise je med snemanjem doživel veliko nepozabnih izkušenj, med njimi pa je zagotovo tudi kraja avtomobila, v katerem so bile njegove stvari. Ta se je pripetila njegovemu telesnemu stražarju.