Začeli so pred letom in pol med koronskimi ukrepi in z 9 tisoč evri, ki so jih nabrali na Kickstarterju, sedaj pa svoj filmski projekt končno predstavili v Ljubljani. Komedija Nekaj sladkega je skupni projekt soscenaristov Urške Majdič in Tina Vodopivca, hkrati pa tudi Tinov prvi podvig v vlogi režiserja.