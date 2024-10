Premiera Tartinijevega ključa režiserja Vincija Voguea Anžlovarja: on je tornado

Legendarni režiser Vinci Vogue Anžlovar , ki se že nekaj časa bori s degenerativno boleznijo živčevja, se je kljub oslabelosti udeležil premiere težko pričakovanega slovenskega filma Tartinijev ključ . "Vinci je eden redkih režiserjev, čigar filmi so najbolj filmični. Vsak, ki si bo ogledal film, bo razumel, kaj to pomeni," je povedal režiser Slobodan Maksimović .

Same lepe besede o režiserju imajo tudi sodelujoči igralci. "Vinci je Vinci. On je tornado, kamorkoli gre, najprej naredi šok, potem pa zrastejo čudovite stvari. To pomeni tornado v obratni smeri," je povedala igralka Tanja Ribič, njena hči Zala Djurić pa je dodala: "On je eden največjih ljudi, kar jih poznam. Je moj drugi oče in ga imam res rada."