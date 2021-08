Premiera vesterna z Idrisom Elbo za uvod v londonski filmski festival

Poleg Elbe v vesternu The Harder They Fall igrata tudi Jonathan Majors in Zazie Beetz . Na festivalu so film opisali kot pravičniški vestern nove šole. Majors v njem igra izobčenca, ki zbere tolpo, da bi se maščeval svojemu sovražniku. Tega igra Elba.

Idris Elba se bo predstavil v vesternu The Harder They Fall.

Režiser Samuel, ki je v svetu filma in glasbe znan tudi kot The Bullitts, je ob novici, da bo prav njegov film odprl londonski filmski festival, dejal: "Odraščal sem v Veliki Britaniji in ta festival je bil zame vselej vrhunec leta, zato si ne morem želeti več od tega, da je moj celovečerni prvenec vključen v letošnji program." Direktorica festivala Tricia Tuttle je dodala, da gre za brutalen in hkrati zabaven film ter da so tako ambiciozni in dodelani prvenci redkost.