Premiere filma o Draženu Petroviću so se udeležili številni znani košarkarji

V sredo je v Cineplexxu Ljubljana Rudnik potekala premiera filma o enem najboljših igralcev košarke osemdesetih let 20. stoletja, Draženu Petroviću. Film je na Hrvaškem podrl vse rekorde gledanosti in v prvem tednu predvajanja postal najbolj gledan domači film zadnjih desetih let. Premiere so se udeležili številni znani slovenski košarkarji, ki imajo na košarkarsko zvezdo obilo lepih spominov."Nikoli mu ni bilo dovolj treninga," je povedal nekdanji košarkarski trener Janez Drvarič."Ta razlika med prepričanjem o sebi in introvertiranosti ga je delala košarkarskega Mozarta," je povedal igralec Domagoj Nižić, ki je v filmu zaigral Dražena Petrovića.

"Čudovita vrhunska lepa košarka, v kateri se je uživalo. Ne samo tisti, ki so bili na parketu, ampak tudi gledalci," je povedal nekdanji košarkar Peter Vilfan."Tudi zadnjo tekmo, ki jo je zaigral proti nam, proti Sloveniji, je najbolj obžaloval to da so tekmo izgubili, kljub temu, da smo bili oboji uvrščeni na Evropsko prvenstvo," je še povedal Drvarič in dodal:"Me prav veseli, da je prišlo tudi do tega, da ni več samo dokumentarec o njem, ampak tudi film, ker Dražen, si to zagotovo zasluži."