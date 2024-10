Premiero doživela srbska športna drama, v njej tudi Iva Krajnc Bagola

Iva Krajnc Bagola je razkrila, da je bilo snemanje filma Mejdan: Med vodo in ognjem zelo zabavno, končni produkt pa da jo je presenetil, saj da kljub tematiki "nosi pozitivno držo in lepo popotnico ljudem, ki ga gledajo." Ivo so v Srbiji, kjer ni delala prvič, sprejeli z odprtimi rokami.

"Lahko bi rekli, da je ta film družinski projekt, vsi smo delali na njem. Oni seveda pravijo, da je projekt moj, jaz pa priznavam, da sem imel pomoč starejših sester. Vse, kar smo umestili v film, je tako tudi bilo v resnici. Mislim, da si bodo Mejdan zapomnili kot zdrav film o športu," pa je povedal avtor in producent Aleksa Balašević.