Premiero filma Furiosa pospremil sprevod Harley Davidson motorjev

Kot se za film z naslovom Furiosa spodobi, so organizatorji poskrbeli tudi za veličastno premiero. Na filmska platna so ga namreč pospremili s sprevodom in razstavo legendarnih Harley Davidson motorjev. Za vse žejne ni manjkal niti koktajl izpod rok barmanov, za vse tiste, ki so si želeli fotografijo s katerim od junakov iz filma, pa so poskrbeli cosplayerji Klara Čotar, Bernard Šutič, Valentina Mandzhi, Klara Štampar, Matic Gaiser in Anja Kastelic, ki so s svojimi izvirnimi kostumi in energijo pričarali pravo Puščo sredi Ljubljane.