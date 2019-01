Preminula velikana srbskega in hrvaškega filma

V 73. letu starosti se je ne drugi dan letošnjega leta poslovil legendarni srbski televizijski, gledališki in filmski igralec Marko Nikolić. Na isti dan pa so se na Hrvaškem nepričakovano poslovili tudi od priljubljenega dramskega umetnika in igralca Iva Gregurevića.

Vest o smrti Marka Nikolića je na družbenih omrežjih potrdila igralčeva hčerka Mina. Srbski igralec je na območju nekdanje Jugoslavije verjetno najbolj ostal v spominu po vlogi Giga Popadića v seriji Boljše življenje. Nikolić je umrl v bolnišnici Zvezdara, mediji pa so po pisanju hrvaške tiskovne agencije Hina v zadnjih mesecih poročali, da se igralec spopada s težko boleznijo. Nikolić se je rodil 20. oktobra 1946 v Kraljevu v Srbiji. Kot igralec je diplomiral na beograjski Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo, od leta 1970 naprej pa je bil tudi član ansambla beograjskega Narodnega gledališča. V seriji Boljše življenje (Bolji život) je igral Gigo Popadića, glavo kaotične beograjske družine Popadić, serija pa je med letoma 1987 in 1991 rušila rekorde gledanosti v tedanji Jugoslaviji. K Nikolićevi televizijski slavi je pripomogel tudi lik Karađorđe, ki ga je upodobil v televizijskem filmu Karađorđeva smrt in v seriji Vuk Karadžić. Med odmevnejšimi filmi oziroma serijami, v katerih je nastopil, so še Prvi splitski odred (1972), Grlom u jagode (1976), Montevideo, Bog te video! (2010)inParada (2011). Nikolić se je bil pred nekaj leti prisiljen spopasti z rakom. A je okreval in še po tem sodeloval pri več projektih, tudi pri seriji Sence nad Balkanom. Ivo Gregurevića je zaznamoval sodobno hrvaško igralsko sceno. Gregurević je odigral vrsto opaženih vlog v več kot 100 hrvaških filmih, gledaliških predstavah in televizijskih nadaljevankah. Gregurević je v najožjem vrhu največjih hrvaških igralcev v družbi z Borisom Dvornikom, Fabijanom ŠovagovićeminIvico Vidovićem, je ocenil Jutarnji list, ki spominja, da je veliki hrvaški igralec v zadnjih letih pri svojemu delu čutil posledice možganske kapi, ki jo je prestal leta 2007. Rodil se je leta 1952 v okolici Orašja v Bosni in Hercegovini. Študiral je na akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu, prvo opaženo filmsko vlogo je odigral v celovečercu Ne nagibaj se ven režiserja Bogdana Žižića leta 1977, ko je pozornost pritegnil tudi z vlogo v celovečercu Mećava režiserja Antuna Vrdoljaka. Morda njegova najboljša vloga je bila v celovečercu Čaruga režiserja Rajka Grlića iz leta 1991, v katerem je poleg naslovne vloge znanega slavonskega roparja Jova Stanisavljevića Čaruga odigral tudi eno izmed ženskih vlog. Še nedavno pa je snemal vlogo v novem filmu režiserja Ivana Gorana Viteza Dopunska nastava. Televizijsko občinstvo je osvojil z vlogo mladega smetarja Netjaka v znani nadaljevanki Velo misto,ki jo je režiser Joakim Marušić snemal med letoma 1979 in 1981. Nosilne vloge je imel v sodobnih hrvaških televizijskih nadaljevankah. Od leta 1986 je bil redni član Drame zagrebškega Hrvaškega narodnega gledališča (HNK), v katerem se ga spomnijo po vlogah v delih Shakespeara, Čehova, Gogolja, Krleže in Držića. Nastopil je v več kot 90 filmih in približno 20 televizijskih nadaljevankah ter okoli 30 gledaliških predstavah. Med njegovimi zadnjimi je bila, denimo, vloga v filmski drami Moški ne jočejo bosanskega režiserja Alena Drljevića. Gregurević je prejel več prestižnih igralskih, filmskih in gledaliških nagrad, med drugimi tudi državno nagrado Vladimir Nazor za dosežke na filmu. Leta 1995 je ustanovil festival Dnevi hrvaškega filma v Orašju.