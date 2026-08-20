Prenovljena Vizita: Predstavljamo novi voditeljici

"Od svojih predhodnic sem se skozi leta spremljanja Vizite tudi sama veliko naučila. Ker sem se te dni ravno vrnila s porodniškega dopusta, moram priznati, da na zdravje danes gledam še z nekoliko drugačnimi očmi. Odkar sem postala mama, se še bolj zavedam, kako pomembno je, da za svoje zdravje skrbimo pravočasno in tudi preventivno," je povedala Sandra Boršič Domnik.
"Zdravstvo je del našega vsakdana in zdravstvene teme med drugim že dolgo pokrivam v oddaji 24UR. Ko so mi ponudili možnost vodenja Vizite, sem bila priložnosti zelo vesela. Ker je to nekaj novega, nov izziv, in ker je zdravje ena izmed najpomembnejših vrednot v življenju. Zelo se veselim, ko bom lahko z vsemi vami delila vse novosti in vse dobre zgodbe," pa dodaja Barbara Bašić.
V petek bo prva z vami Sandra Boršič Domnik, ki si želi, da bodo v prihodnje v ospredju zgodbe ljudi in njihove izkušnje. "Že prva Vizita, ki nas čaka jutri, bo govorila o izjemno močnih ljudeh."
Nova sezona rubrik v informativni oddaji 24UR
Se pa s tem koncem tedna vračajo tudi nove teme preiskovalnih rubrik 24UR Fokus, Inšpektor in Dejstva. "Se za turističnim razcvetom skrivajo tudi poraženci? In koliko v resnici vemo o svetu geek kulture? S tema zgodbama ta konec tedna začenjamo novo sezono naših rubrik. Že prihodnji teden bomo v Dejstvih razkrili ozadje odmevne kriminalne zgodbe. Septembra pa bomo odpirali zgodbe o projektih, ki ostajajo daleč od obljubljenega, o javnem denarju, za katerega ni vedno jasno, kam je šel, in o odločitvah, katerih posledice občutimo vsi. Pred lokalnimi volitvami bomo politične obljube soočili z dejstvi in iskali odgovore na vprašanja, ki najbolj vplivajo na življenje ljudi," pred novo sezono razlaga urednica Alenka Marovt.
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