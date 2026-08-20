Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Prenovljena Vizita: Predstavljamo novi voditeljici

Ljubljana, 20. 08. 2026 11.18 pred 40 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. P.
Sandra Boršič Domnik

Na POP TV v rubriko Vizita, ki je del oddaje 24UR, prihajata novi voditeljici, sicer znana novinarska obraza Sandra Boršič Domnik in Barbara Bašić. Novega poglavja v novinarski karieri se obe zelo veselita, prav tako priložnosti in novih izkušenj. Ker bo rubrika Vizita letos praznovala 30 let, čutita tudi odgovornost.

"Od svojih predhodnic sem se skozi leta spremljanja Vizite tudi sama veliko naučila. Ker sem se te dni ravno vrnila s porodniškega dopusta, moram priznati, da na zdravje danes gledam še z nekoliko drugačnimi očmi. Odkar sem postala mama, se še bolj zavedam, kako pomembno je, da za svoje zdravje skrbimo pravočasno in tudi preventivno," je povedala Sandra Boršič Domnik.

Sandra Boršič Domnik
Sandra Boršič Domnik
FOTO: POP TV

"Zdravstvo je del našega vsakdana in zdravstvene teme med drugim že dolgo pokrivam v oddaji 24UR. Ko so mi ponudili možnost vodenja Vizite, sem bila priložnosti zelo vesela. Ker je to nekaj novega, nov izziv, in ker je zdravje ena izmed najpomembnejših vrednot v življenju. Zelo se veselim, ko bom lahko z vsemi vami delila vse novosti in vse dobre zgodbe," pa dodaja Barbara Bašić.

Barbara Bašić
Barbara Bašić
FOTO: POP TV

V petek bo prva z vami Sandra Boršič Domnik, ki si želi, da bodo v prihodnje v ospredju zgodbe ljudi in njihove izkušnje. "Že prva Vizita, ki nas čaka jutri, bo govorila o izjemno močnih ljudeh."

Nova sezona rubrik v informativni oddaji 24UR

Se pa s tem koncem tedna vračajo tudi nove teme preiskovalnih rubrik 24UR Fokus, Inšpektor in Dejstva. "Se za turističnim razcvetom skrivajo tudi poraženci? In koliko v resnici vemo o svetu geek kulture? S tema zgodbama ta konec tedna začenjamo novo sezono naših rubrik. Že prihodnji teden bomo v Dejstvih razkrili ozadje odmevne kriminalne zgodbe. Septembra pa bomo odpirali zgodbe o projektih, ki ostajajo daleč od obljubljenega, o javnem denarju, za katerega ni vedno jasno, kam je šel, in o odločitvah, katerih posledice občutimo vsi. Pred lokalnimi volitvami bomo politične obljube soočili z dejstvi in iskali odgovore na vprašanja, ki najbolj vplivajo na življenje ljudi," pred novo sezono razlaga urednica Alenka Marovt.

vizita sandra boršič domnik barbara bašič rubrike

Celovečerec Luke Marčetića bo svetovno premiero dočakal v Teksasu

24ur.com Bogat program in veliko slavje: Začenja se praznovanje POPovih 30!
24ur.com Na POP TV ne gradita zgolj kariere, ampak pleteta tudi prijateljske vezi
24ur.com Špela Bezjak Zrim, nova voditeljica Vizite: Zelo sem počaščena
24ur.com Gregor Trebušak ob 17. obletnici Sveta: Mali ljudje smo postali vsi
24ur.com Dobrodošli. Nova spletna stran je narejena za vas
24ur.com Koliko časa so znani novinarski obrazi že del naše hiše?
24ur.com Kaj bomo gledali čez 30 let?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
20. 08. 2026 11.58
Vam zmanjkuje kadra?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Pred začetkom šole preverite otroško sobo: te spremembe lahko precej olajšajo vsakdan
Pred začetkom šole preverite otroško sobo: te spremembe lahko precej olajšajo vsakdan
zadovoljna
Portal
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Goran Višnjić očaral v Sarajevu
Goran Višnjić očaral v Sarajevu
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
dominvrt
Portal
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Območje brez signala
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907