Prenovljena Vizita: Predstavljamo novi voditeljici

"Od svojih predhodnic sem se skozi leta spremljanja Vizite tudi sama veliko naučila. Ker sem se te dni ravno vrnila s porodniškega dopusta, moram priznati, da na zdravje danes gledam še z nekoliko drugačnimi očmi. Odkar sem postala mama, se še bolj zavedam, kako pomembno je, da za svoje zdravje skrbimo pravočasno in tudi preventivno," je povedala Sandra Boršič Domnik.

Sandra Boršič Domnik FOTO: POP TV

"Zdravstvo je del našega vsakdana in zdravstvene teme med drugim že dolgo pokrivam v oddaji 24UR. Ko so mi ponudili možnost vodenja Vizite, sem bila priložnosti zelo vesela. Ker je to nekaj novega, nov izziv, in ker je zdravje ena izmed najpomembnejših vrednot v življenju. Zelo se veselim, ko bom lahko z vsemi vami delila vse novosti in vse dobre zgodbe," pa dodaja Barbara Bašić.

Barbara Bašić FOTO: POP TV

V petek bo prva z vami Sandra Boršič Domnik, ki si želi, da bodo v prihodnje v ospredju zgodbe ljudi in njihove izkušnje. "Že prva Vizita, ki nas čaka jutri, bo govorila o izjemno močnih ljudeh."

Nova sezona rubrik v informativni oddaji 24UR