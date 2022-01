Preobrat v Baru: Sven je nazaj z očetom, ta že očaral Ksenijo

Se še spomnite, ko je konec decembra najmlajši tekmovalec Bara, 18-letni Sven Vadlja, potožil, da ne zdrži več v Baru in da močno pogreša družino . Pritiski so bili zanj premočni, zato je prostovoljno zapustil Bar, in to v istem dnevu kot slovenski tekmovalec Jan Klobasa . A Sven je po odhodu vse skupaj prespal in spoznal, da je naredi napako, zato je izrazil željo po vrniti v šov. Ekipa mu je tako dala še eno priložnost, a na presenečenje ostalih tekmovalcev Sven ni prišel sam. V šov je kot drugi tekmovalec vstopil tudi njegov oče Darko Vadlja .

Nad Svenovo vrnitvijo so bili vsi zelo navdušeni, dekleta pa je navdušil predvsem Darkov možati videz. Tekmovalke v šovu so se hitro začele spraševati, ali je Sven tako majhen po mami? Slovenska tekmovalka Ksenija Kranjec je v posebni oddaji Puls Bar priznala, da je Darko Vadlja, Svenov oče, nanjo naredil dober vtis in da ji je bil že prvi trenutek všeč. Dodala je še, da si lahko predstavlja sebe ob enem takšnem dva metra visokem moškem.

"Takoj mi je bil všeč in spominja me na bivšega." Ko je z njim spregovorila par besed, pa je začetno navdušenje malo popustilo. Dejala je, da ima enak mladostni glas kot Sven. "Mogoče se ni sprostil."

Svenov oče je sicer končal trgovsko šolo. Z amaterskim kolesarjenjem se ukvarja že od 14. leta in vse do leta 1997, ko je začel delati v športnem skladišču, kjer je izpopolnjeval svoje znanje. Celotna njegova delovna doba je povezana s športom, razen ko je sedem let delal v igralnici kot operater videonadzora. Vedno se trudi dati vse od sebe in zase pravi, da je dober in lahko veliko potrpi, a da ga krivica lahko razjezi, tako kot takrat, ko se nekdo iz kogar koli dela norca.

Priznava, da ima lahko s sinom Svenom veliko boljši odnos, a je tudi s trenutnim zadovoljen. Težava je v tem, da Sven veliko počne na lastno pest in ne razume, da je starš otrokov najboljši prijatelj in da mu včasih mora prisluhniti. Zaveda pa se, da je to obdobje odraščanja, saj je bil tudi sam takšen v njegovih letih, in trdno verjame, da bo njun odnos fantastičen, ko Sven zapusti trenutno fazo.

