Prepoved predvajanja muzikala 'Zgodba z zahodne strani' zaradi transseksualnega lika

V večjih filmskih studiih zadnja štiri leta niso producirali filmov s transseksualnimi ali nebinarnimi liki. Istospolna usmerjenost in transseksualnost sta v večini arabskih držav še vedno prepovedani ali veljata za nemoralni.

S podobnimi težavami se je Disney srečal že pri filmu Večni studia Marvel (2021), v katerem sta se poljubila istospolna lika. Film so zaradi prizora le začasno prepovedali v arabskih državah, saj je Disney kasneje pristal na cenzuro. Kot poroča Guardian , je spolna identiteta transseksualnega lika Anybodys v novi različici filma jasnejša kot v predhodnih verzijah. Spolna identiteta lika ni v filmu nikoli neposredno razkrita, lik ima tudi veliko večjo minutažo.

Film Zgodba z zahodne strani naj bi se 9. decembra začel predvajati v vseh večjih kinematografih, vendar pa v Savdski Arabiji in Kuvajtu, kjer velja stroga cenzura, film ni dobil zelene luči. V drugih arabskih državah so cenzorji zahtevali reze določenih delov filma, vendar je Disney zahtevo zavrnil, poroča Hollywood Reporter .

Film oskarjevca Stevena Spielberga in scenarista s Pulitzerjevo nagrado Tonyja Kushnerja je prejel veliko pozitivnih odzivov, predlagan pa je bil tudi za več nominacij za oskarja.

Muzikal Zgodba z zahodne strani je broadwayska predstava, ki je po vsem svetu znana vse od leta 1957, ko je bila prvič uprizorjena. Od takrat velja za svetovno gledališko uspešnico. Leta 1961 je nastal tudi film, ki je prejel deset oskarjev. Muzikal pripoveduje zgodbo o rivalstvu in mladi ljubezni leta 1957 v New Yorku. Filmska poustvaritev vsem dobro znanega muzikala bo združila najboljše iz obeh svetov: Broadwaya in Hollywooda. Tako bomo decembra na velikih platnih uživali v že znani zgodbi, a z novimi koreografijami, svežimi scenami ter glasbenim presežkom.