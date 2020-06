Prestavljena tudi podelitev zlatih globusov

Po tem, ko so javnost dosegle novice o tem, da se na poznejši datum prestavljata podelitvi oskarjev ter baft, enako usodo čaka tudi zlate globuse. Zaradi pandemije je prišlo do večjih zamud v filmski in televizijski produkciji ter posledično do zamika predvajanj serij ter celovečercev.

Prestižni dogodek se bo zgodil nekaj tednov kasneje, kot je bilo predvideno. Zaradi pandemije covid-19 se bo 78. podelitev zlatih globusov zgodila 28. februarja 2021, je sporočilo Združenje tujih novinarjev. Nagrade, ki slavijo najboljše dosežke filmskega ter televizijskega sveta, vsako leto po tradiciji podelijo v pričetku januarja. icon-expand Zlati globusi se bodo odvili 28. februarja 2021. FOTO: Profimedia 28. februar je bil najprej datum, na katerega naj bi se odvila podelitev nagrad oskar, vendar se je Akademija za filmsko umetnost in znanost odločila, da prireditev prestavi na april, saj je pandemija novega koronavirusa vplivala na zamude produkcij ter premier v filmski industriji. Na poznejši datum so prestavljene tudi bafte, ki jih bodo v prihodnjem letu podeljevali šele 11. aprila.