Film/TV

Prevarana pred očmi sveta, danes vodi vroč ljubezenski šov

Los Angeles, 23. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Ariana Madix

Pred očmi milijonov gledalcev po vsem svetu je Ariana Madix izvedela, da jo dolgoletni partner vara z njeno najboljšo prijateljico. Kar se je začelo kot boleča življenjska izkušnja, pa se je hitro izkazalo kot konec enega in začetek drugega obdobja, v katerem se je rodilo veliko priložnosti, tudi vodenje priljubljenega šova Otok ljubezni.

Priljubljeni resničnostni šov Otok ljubezni je v preteklosti vodilo več znanih imen, na čelu ameriške različice pa je sedaj televizijska osebnost Ariana Madix, ki je v ljubezni tudi sama prehodila trnovo pot. 40-letnica je pozornost javnosti prvič pritegnila leta 2013 v resničnostnem šovu Vanderpump pravila (Vanderpump Rules), kjer se je pridružila ekipi osebja restavracije SUR v Los Angelesu.

Ariana Madix, voditeljica šova Otok ljubezni.
Ariana Madix, voditeljica šova Otok ljubezni.
FOTO: Profimedia

Madixova se je v šovu hitro romantično zapletla s sodelavcem Tomom Sandovalom, s katerim sta bila nato par skoraj desetletje, preden se je izkazalo, da jo je več mesecev varal z njeno najboljšo prijateljico Rachel Leviss. Ljubezenska afera in prijateljski razdor sta leta 2023 poplavila družbena omrežja v obliki ključnika #scandoval (zlepljenka besede 'škandal' in priimka 'Sandoval', op. a.).

Ne le strtega srca, Ariani je boleča ljubezenska izkušnja k sreči prinesla tudi dobro plat. Ljubljenki občinstva se je uresničila dolgoletna želja – dobila je vlogo na Broadwayu, kjer je navduševala v vlogi Roxie Hart v klasiki Chicago. Odrske deske je nato zamenjala z rajsko plažo in stopila v čevlje voditeljice ameriške različice šova Otok ljubezni, ki jo lahko spremljate na VOYO.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni sedaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

otok ljubezni Ariana Madix varanje Vanderpump pravila

Nadaljevanje zapuščine Ane Frank skozi novo serijo

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slavna komika Eddie Murphy in Martin Lawrence sta postala dedka
Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen
Zakaj vadba zvečer ni najboljša izbira za vaše telo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Hitra sladica brez peke za tople dni
Michael Jackson pred sodiščem
