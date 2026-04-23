Prevarana pred očmi sveta, danes vodi vroč ljubezenski šov

Priljubljeni resničnostni šov Otok ljubezni je v preteklosti vodilo več znanih imen, na čelu ameriške različice pa je sedaj televizijska osebnost Ariana Madix , ki je v ljubezni tudi sama prehodila trnovo pot. 40-letnica je pozornost javnosti prvič pritegnila leta 2013 v resničnostnem šovu Vanderpump pravila (Vanderpump Rules), kjer se je pridružila ekipi osebja restavracije SUR v Los Angelesu.

Madixova se je v šovu hitro romantično zapletla s sodelavcem Tomom Sandovalom , s katerim sta bila nato par skoraj desetletje, preden se je izkazalo, da jo je več mesecev varal z njeno najboljšo prijateljico Rachel Leviss . Ljubezenska afera in prijateljski razdor sta leta 2023 poplavila družbena omrežja v obliki ključnika #scandoval (zlepljenka besede 'škandal' in priimka 'Sandoval', op. a.).

Ne le strtega srca, Ariani je boleča ljubezenska izkušnja k sreči prinesla tudi dobro plat. Ljubljenki občinstva se je uresničila dolgoletna želja – dobila je vlogo na Broadwayu, kjer je navduševala v vlogi Roxie Hart v klasiki Chicago. Odrske deske je nato zamenjala z rajsko plažo in stopila v čevlje voditeljice ameriške različice šova Otok ljubezni, ki jo lahko spremljate na VOYO.

