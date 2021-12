Prevarani fant prišel v Bar, se soočil s punco in s pestmi obračunal z Damirjem

Čeprav naj bi bilo v šovu Bar delo za šankom na prvem mestu, pa se med tekmovalci – popolnimi neznanci, ki živijo in delajo skupaj – že v prvem tednu dogaja veliko drame. Prva, ki je priljubljeni šov morala zapustiti, je bila Milica Radanović, v šov sta v ponedeljek prišla slovenska tekmovalca Jan Klobasa in Ksenija Kranjec. Tekmovalci so poskrbeli za novo dramo, kajti dobili smo nov 'ljubezenski' trikotnik.

Za razburljivo dogajanje v šovu, ki ga ekskluzivno lahko spremljate na VOYO, sta tokrat poskrbela Zorana Stanković in Damir Tepavac, ki sta se ponoči v postelji zelo zbližala. Kamere so celo ujele njune dotike med rjuhami, kar seveda ni bilo všeč Zoraninemu fantu. Ta je bil nad obnašanjem svoje punce zgrožen, zato je prišel v Bar in obračunal z Damirjem, ki je bil prejšnji večer domnevno intimen z njegovo punco. Brez besed se je s pestmi takoj spravil nanj, Damir pa ni vedel, zakaj točno gre in se je branil. Zaradi napetega ozračja so morali posredovati celo varnostniki, ki so preprečili večji incident.