Na male zaslone se vrača oddaja Preverjeno z Alenko Arko

Informativno-magazinska oddaja Preverjeno se že dve desetletji dotika zgodb, ki zadevajo naš vsakdan, in osvetljuje resnico z več različnih kotov. Vse od prvega dne ohranja enak elan in kondicijo ter s svojim celostnim pristopom dokazuje, da ji pravi recept za uspeh dajejo kreativnost, odmik od senzacionalizma, raznolikost in informativnost.

icon-expand Alenka Arko FOTO: Urša Premik Že prva oddaja nove sezone se bo, kot izpostavlja urednica in voditeljica oddaje Alenka Arko, dotaknila aktualnih vprašanj tudi o tem, kako dobro smo pripravljeni na novo realnost: »Kaj je novega, ko gre za covid-19, smo res že zelo blizu učinkovitemu zdravilu? Kako smo pripravljeni na novo šolsko leto, kaj pokažejo primerjave z drugimi državami, na primer z Nemčijo, zakaj kaže, da bo tam otrokom, učiteljem lažje? Kaj prinaša naval na turistične zmogljivosti, ko so razprodane tudi sobe za 350 evrov na noč, kaj lahko storiš, če te v prav tako dragi sobi popikajo stenice, je le nekaj aktualnih tem, ki smo jih raziskovali in pripravili novinarji oddaje Preverjeno, za prvo oddajo nove sezone, 31. avgusta.« V torek, 31. avgusta, se ob 22. uri oddaja Preverjeno vrača v svoj ustaljeni termin 21. sezona mozaične oddaje Preverjeno osvetljuje teme, ki obravnavajo izjemne zgodbe našega vsakdana. Preverjeno se z urednico in voditeljico Alenko Arko in novinarsko ekipo, ki jo sestavljajo Darja Tibaot Ciringer, Brigita Potočnik, Anamarija Krese, Irena Pan in Adi Omerović, v svoj ustaljeni, torkov termin vrača 31. avgusta ob 22. uri.