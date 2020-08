Preverjeno praznuje 20 let: dve desetletji zgodb našega vsakdana

Informativno-magazinska oddaja Preverjeno se že dve desetletji dotika zgodb, ki zadevajo naš vsakdan, in osvetljuje resnico z več različnih kotov. Vse od prvega dne ohranja enak elan in kondicijo ter s svojim celostnim pristopom dokazuje, da ji pravi recept za uspeh dajejo kreativnost, odmik od senzacionalizma, raznolikost in informativnost.

Urednica in voditeljica oddaje Preverjeno Alenka Arko ob jubileju dodaja: "Vstop v dvajseto sezono pomeni za nas nov, svež začetek, ob tem pa želimo poudariti tudi same korenine oddaje in temelje kakovostnega novinarstva. Naša prednost in moč sta v zgodbah in v resnici globalna dogajanja najlažje razumemo tako, da natančno obdelamo na prvi pogled manjše, domače zgodbe. Vendar to naredimo tako, da jih opremimo s preverljivimi dejstvi, številkami, kontekstom in ozadji. Želimo si, da bi bili gledalci dobro obveščeni, vsaj tako, da bi razumeli zavajanja in zastranitve, zaradi katerih potem volijo proti lastnim interesom. Poročati in obveščati želimo torej na način, da bi čim več ljudi živelo čim bolje!"

Novinarska ekipa bo tudi v novi sezoni izpostavljala aktualne teme skozi zgodbe posameznikov. V prvi oddaji nove sezone bodo v ospredju aktualna vprašanja o tem, kakšna bo po novem šola, kakšne so izkušnje družin in ali se bodo zaradi prilagojenih razmer povečevale razlike v znanju med otroki. Novinarji ekipe Preverjeno bodo tako podali odgovore na to, ali vemo, kakšni so simptomi covida in navadne gripe, ter ugotavljali, ali se obetajo kakšna učinkovita zdravila. Odgovore bodo iz osebnih izkušenj podali zdravniki, sestre in bolniki, ki so bili na zdravljenju po več tednov. V prvi oddaji bo ekipa pogledala tudi pravila obnašanja. Ali lahko opozorimo nekoga, če je v trgovini brez maske in če rine v nas v vrsti?