Preživite praznike v najboljši družbi

Na silvestrovo, 31. Decembra, se boste ob 20. uri ljubiteljice in ljubitelji hišnih ljubljenčkov lahko posladkali s priljubljenim animiranim filmom Skrivnostno življenje hišnih ljubljenčkov (Secret Lives of Pets) . Filmu sledi priljubljena uspešnica, slovenska originalna serija Takle mamo, ob 21.35 si boste lahko ogledali kar štiri epizode na mah. Tik preden bo ura odbila polnoč, pa se nasmejte ob filmski uspešnici Pr' Hostar.

V prazničnem času se pustite zapeljati POP premieram , v soboto, 21. decembra se, ob 20. uri prepustite filmu Legenda o Tarzanu (Legend of Tarzan) , v sredo, 25. ne zamudite, ob 20. uri niti čarobnega filma Zapoj (Sing) , v nedeljo, 29. decembra vas čaka, ob 20. uri film Očka proti fotru 2 (Daddy's Home) in ostalih naslovov, ki vam bodo krajšali zasnežene večere.

24. decembra se ob 20. uri posladkajte s filmom Božič Denisa pokore (Dennis The Menace), filmu sledi božična romantična komedija Devet življenj božiča (Nine Lives of Christmas) , kjer glavna igralka čaka princa iz svojih sanj.

Božič na Kanalu A

V družbi Kanala A vam na božični večer, 24. decembra, zagotovo ne bo dolgčas, saj bo debela mama v dom prinesla obilo smeha. Zabavni pripetljaji FBI agenta, ki se pod krinko preobleče v debelo mamo in rešuje primer. Na mah si lahko ogledate kar tri dele Hiša debele mame (Big Mommas' House).

Premiera meseca na Kanalu A

V sklopu božičnih praznikov si boste v četrtek, 26. decembra, ob 20. uri na Kanalu A lahko ogledali premiero meseca, komedijo Svaka pod krinko 2 (Ride Along 2). Film nas bo ponesel v vroč Miami, kjer se bosta detektiv James in nastopaški partner Ben spopadla z mamilaškim kartelom.

Silvestrovo na Kanalu A

Na Kanalu A vas bomo v novo leto odpeljali z legendarno franšizo Smrtonosno orožje (Lethal Weapon). Začnemo ob 20. uri s prvim delom in nadaljujejmo z ogledom vseh štirih delov na mah. Verjetno niste vedeli, da je bil prvi film posnet v času VHS kaset, s katerimi so imeli v izposojevalnicah veliko težav, saj so se zelo kvarile na enem delu, saj so jih gledalci ves čas prevrtavali nazaj. Verjetno ste mislili, da so si želeli večkrat ogledati legendarne prizore bojev, a to ne drži. Kasete so bile pokvarjene na delu, kjer Mel Gibson gol koraka po svoji prikolici.

Posebne praznične oddaje Sveta

Posebne oddaje 24. in 25. decembrater 1. in 2. januarja pripravlja uredništvo informativne oddaje Svet. Voditelja Nuša Lesar in Gregor Trebušak se bosta ozrla v iztekajoče se leto, leto, ki je bilo zaznamovano s presežki in povezanostjo. Neverjetno, kako Slovenci stopimo skupaj, ko je treba pomagati sočloveku. Ali kako nas poenotijo športni uspehi. Pogledala pa bosta tudi naprej: kako uspeti? Kakšen je recept, ta sploh obstaja? Z najbolj priljubljenimi Slovenci bosta govorila o njihovih odnosih. Z oboževalci, z družino, s partnerji.

Božično in silvestrsko vzdušje na KINO