Pr' Hostar: priljubljena zgodba je dobila svoje nadaljevanje

Naj spomnimo, domači mojstri satire so po uspešni spletni seriji Pr' Hostar , ki še vedno velja za pravi slovenski YouTube fenomen, leta 2016 strumno zavzeli tudi veliko platno. V svojem prvem celovečernem filmu so predstavili neizprosno hudomušen boj malega človeka proti pogoltni oblasti, začinjen z izvirnimi prigodami in zabavnimi liki.

Zgodba malih ljudi velikih src, umeščena na idilično gorenjsko podeželje, je v hipu osvojila gledalce in postala neslutena uspešnica. Domača senzacija je namreč na svoji poti do prvega mesta najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije podrla vrsto rekordov, prejela tri zlate role in štiri velike zlate role ter prevzela pozornost vsem takratnim spektaklom tujih filmskih studiev.

Po nekajletnem premoru so ustvarjalci sklenili, da občinstvu ponudijo novo dozo filmske zabave, v katerem bo stopnja smeha povišana še za vsaj dva promila. Pod scenarij se tudi tokrat podpisujeta Dejan Krupić in Goran Hrvaćanin, režisersko taktirko pa je ponovno prevzel Luka Marčetić. Kar se igralske zasedbe tiče, nas poleg druženja s priljubljenimi liki iz prvega dela čaka tudi nekaj presenečenj in posebnih gostov.

O ZGODBI PR' HOSTAR 2:

Kar nekaj piva in žganice je preteklo, odkar smo se nazadnje družili s svojeglavim osebjem hotela Pr' Hostar. Tedaj so zaposleni v boju za svoje službe uspešno združili moči in pregnali tako novega kupca kot tudi stiskaškega direktorja. Kaj se je zgodilo zatem? Jim je gorenjski biser uspelo spremeniti v cvetoči posel ali pa so jih prav po slovensko napadle notranje razprtije?

Odgovor bomo v naših kinodvoranah izvedeli to jesen.