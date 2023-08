Pri 36 letih umrl igralec iz serije Igra prestolov

Smrt igralca Darrena Kenta je sporočila njegova agencija Carey Dodd Associates, ki je v izjavi na Twitterju zapisala: "Z globoko žalostjo vam moramo sporočiti, da je v petek mirno umrl naš dragi prijatelj in stranka Darren Kent. Ob njem so bili njegovi starši in dobri prijatelji. Naše misli in ljubezen so v tem težkem času z njegovo družino. Počivaj v miru, prijatelj."