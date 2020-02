Pri snemanju žgečkljivih prizorov bodo pomagali strokovnjaki

Ameriški igralski ceh (Screen Actors Guild) je oblikoval nova pravila za snemanje prizorov s spolnostjo. Smernice, ki bodo regulirale snemanje seksualnih prizorov in prikazovanja golote, so nastale, da bi izkoreninile spolne prestopke v filmski in televizijski industriji. Namenjene so varovanju igralcev in produkcij.

V izjavi so predstavniki ameriškega igralskega ceha dejali, da so njihovi novi standardi in protokoli za delovanje koordinatorjev intimnih scen prelomni, saj bodo članicam in članom združenja pomagali zagotavljati, da ob snemanju žgečkljivih prizorov delujejo na način, ki ustreza njihovi ustvarjalnosti, hkrati pa ob tem ohranijo osebno in profesionalno dostojanstvo.

Koordinatorje intimnosti ceh opisuje kot strokovnjake, ki igralkam ter igralcem oziroma ostalim filmskim ustvarjalcem pomagajo pri snemanju zelo občutljivih prizorov, ki vključujejo z goloto oziroma simuliran spolni odnos. Ti koordinatorji so zelo zaželeni zaradi rastoče ozaveščenosti o spolnih prestopkih v filmski industriji.

Smernice vzpostavljajo tudi odgovornosti koordinatorjev intimnosti, ki vključujejo nadzor nad vajami, skrb za zaprtost scene in zagotavljanje, da se vsebina zadnjega reza ujema s tisto, ki je bila dogovorjena pred začetkom snemanja.

Leta 2018 je igralski ceh kot odgovor na razmah gibanja #MeToo (Jaz tudi), povezanega s škandalom okoli Harveyja Weinsteina, objavil štiri stebre sprememb, ki so vključevali kodeks ravnanja glede spolnega nadlegovanja. Kasneje so postavili še zahtevo, naj avdicije in intervjuji z igralkami in igralci ne potekajo več v hotelskih sobah oziroma v zasebnih prostorih.

Tudi britansko združenje Directors UK je v novembru objavilo tudi 96 smernic za režiranje scen, ki vključujejo goloto in simulirane spolne odnose.