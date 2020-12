'Pri vsakem svojem filmu skoraj umrem!'

Kranjčan Mitja Okorn , ki že vrsto let živi in dela v Varšavi, je leta 2005 postregel z gverilskim prvencem Tu pa tam v slogu Guya Ritchieja, ki ga je za nekaj tisočakov posnel s svojimi prijatelji. Ker pa ni dobil nobene podpore pristojnih filmskih institucij, je Sloveniji dokazal, da lahko posnameš film, ki ga imajo ljudje radi, četudi nimaš vseh potrebnih sredstev, da bi bil tvoj izdelek morda še boljši. Film je na 25. mestu najbolj gledanih filmov v samostojni Sloveniji s skoraj 26 tisoč zabeleženimi gledalci in zlato rolo za povrhu. A Okorn je Sloveniji kmalu obrnil hrbet, saj se mu je ponudila odlična priložnost na Poljskem, kjer je režiral zelo uspešno serijo 39 in pol, ki jo je spremljalo na milijone Poljakov. Seveda pa Mitja ni obrnil hrbta domačemu občinstvu, navdušil ga je namreč tudi s prvim filmom, ki ga je posnel na Poljskem, Pisma Sv. Nikolaju (2011) , za katerega je tudi v Sloveniji prejel dve zlati roli. Podobno je navdušila tudi njegova romantična komedija Planet samskih, pet let kasneje, in zdelo se je, da je vse nared za njegov poskus v Hollywoodu. Njegovi agenti so oba filma poslali Američanom, katerim sta bila všeč, in začeli so mu pošiljati scenarije. Čisto prvi je bil Leto življenja (Life in a Year) , ki se mu je zdel zanimiv, vsi za njim pa menda niso bili ravno po njegovem okusu.

Ko se je v projekt vključila produkcijska hiša Willa Smitha , Overbrook Entertainment , ki jo ima Will z ženo Jado , so se stvari začele premikati. "Ob branju scenarija je bil tri stole proč producent Will Smith, eden največjih zvezdnikov, pa se moraš delati, da je to povsem običajen dan. Čeprav zame to seveda ni bil. Vsi ostali so se delali, da ne jokajo, on pa se je zjokal brez sramu in potem sva glasno diskutirala, celo mislil je, da nanj kričim, a sem bil samo tako strasten glede tega projekta, zaradi česar sem skoraj izgubil službo," nam je o srečanju z zvezdnikom nedavno razložil Mitja.

Zanimiva premisa filma je vsekakor ta, da gre tokrat za bogatega temnopoltega mladeniča Daryna, ki ga igra Jaden Smith , in belopolto dekle Isabelle ( Cara Delevingne ), za katero se zdi, da živi v tri dni. A resnica in srž sta v bistvu nekje drugje. On je sin staršev, ki so trdo delali, da so v življenju dosegli to, kar imajo, posebej oče ( Cuba Gooding ml. ) pa ima zanj izdelan načrt, da gre na univerzo Harvard. A tudi Isabella ima svojo skrivnost. Ko jo on prvič zagleda, ko si želi na rap koncert, mu takoj postane všeč, dokler je ne najde za pultom lokalne slaščičarne. Tam pojejo in plešejo, če kdo plača napitnino, kar on nekajkrat preizkusi, a ona noče peti. A on jo že kmalu zatem, po nekaj kvazi zmenkih, začne prepričevati, da jo ljubi.

Gre za lepo in emocionalno zgodbo, v katero sem vložil svoje srce, dušo, svoje življenje. In ljudje to čutijo. Velikokrat v ameriških filmih zadeve naredijo mehanične in pretenciozne, jaz pa tega ne znam, saj pri vsakem svojem projektu skoraj umrem, kar se najbrž tudi čuti in vidi na filmu.

Ona mu na videz noče dati priložnosti, vse dokler mu ne razkrije, da je na smrt bolna, on pa se odloči, da ji bo v preostalem času, lepo po vrsti, skušal omogočiti vse, kar bi morala videti in doživeti. "Delo s Caro in Jadnom je bilo kot simfonija. Jaden je zelo lepo vzgojen, vedel je, da je to njegov film, a je vedno želel ustreči Cari, nikoli ni sebe postavljal v prvi plan. Jaden ni mogel kričati na svojo filmsko mamo Nio Long, ker je tako vzgojen, potem pa mu je le uspelo in posneli smo dober prizor," je o delu z igralcema povedal Okorn. Jaden je sicer prepričljiv v svoji vlogi, včasih se morda celo preveč trudi, zagotovo pa je zanimivo videti, kako sreča (najbrž) enega svojih rap idolov,RZA, očeta zasedbe Wu-Tang Clan, ki je v filmu Rob, diler in glasbeni producent. Isabelle Darynu tako pomaga, da bi izživel svoje sanje po rap karieri, in kdo bi mu lahko bolje pomagal kot RZA? Ko mladi Smith "pade" v svoj rap, nas skoraj prepriča, da je boljši s hitrimi besedami, ki jih iz sebe meče za mikrofonom, kot pa v najbolj čustvenih prizorih filma.

"Cara mi je dejala, da si želi pobriti obrvi, jaz pa sem ji predlagal, da morda počaka oz. naj tega raje ne stori, saj ji morda ne bi zrasle nazaj in bi bil to možen konec njene kariere," se je pošalil Mitja, Cara pa je priznala, da jo je vloga zelo zaznamovala. Režiser je celo potrdil, da se je na eni od testnih projekcij konkretno zjokala v družbi svojega dekleta. Roko na srce, Cara bi bila brez obrvi morda še prepričljivejša, poleg tega, da preizkusi celo paleto barvnih lasulj, ki so nekako toliko odštekane, kot je njena iskriva osebnost. Vseeno se bo morda zdelo malce čudno, da je njenemu liku kemoterapija vzela le lase in ne tudi obrvi.