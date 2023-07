Zaradi stavk filmskih ustvarjalcev v Hollywoodu v studiu Warner Bros razmišljajo, da bi izide treh filmov zamaknili v leto 2024. Tako naj bi šele v prihodnjem letu luč sveta ugledal za novembra napovedan drugi del filma Dune, premaknili naj bi tudi datum izida za muzikal The Color Purple in za drugi del filma Aquaman in izgubljeno kraljestvo.

Informacije o zamikih je ameriška filmska revija Variety pridobila od več posameznikov blizu virov produkcijske hiše Warner Bros. Tako v podjetju Warner Bros kot koproducentskem partnerju Legendary Entertainment, s katerim se podpisujejo pod nadaljevanje filma Dune, še ne želijo dajati uradnih informacij, a omenjeni posamezniki opozarjajo na nepredvidljivost sindikalnih potez znotraj aktualnih stavk igralcev in scenaristov v Hollywoodu. icon-expand Warner Bros razmišlja o zamiku več filmov v leto 2024. FOTO: Profimedia V filmu Dune 2 igra zvezdniška igralska zasedba, v kateri so med drugim Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem in Josh Brolin, ki pa po sedanjih omejitvah sindikatov ne sme promovirati filmov. Po neuradnih informacijah naj bi Warner Bros razmišljal tudi o novih datumih za težko pričakovan filmski muzikal The Color Purple, katerega producentka je Oprah Winfrey, ter nadaljevanje filma Aquaman in izgubljeno kraljestvo. Prvi naj bi po prvotnih napovedih na filmska platna prišel 20. decembra, drugi pa ob božiču. icon-expand Zaradi stavk filmskih ustvarjalcev v Hollywoodu v studiu Warner Bros razmišljajo, da bi izide treh filmov zamaknili v leto 2024. FOTO: Profimedia Warner Bros sicer ni edini studio, ki razmišlja o prestavitvi datumov prihajajočih filmov. Z enakimi težavami se ukvarja tudi Disney, ki ima še za letos napovedan film The Marvels, vprašljiv je tudi datum za nov film iz franšize Igre lakote The Ballad of Songbirds & Snakes, sicer napovedan za 17. novembra. Sonyjeva založba Columbia Pictures pa ima za 22. november napovedan izid filma Napoleon studia Apple v režiji Ridleyja Scotta z Joaquinom Phoenixom v glavni vlogi, še piše Variety.