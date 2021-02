Približuje se 78. podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globus

Nekdanji zvezdnici komične oddaje Saturday Night Live Tina Fey in Amy Poehler sta podelitev zlatih globusov, ki jo imajo poznavalci za dobro napoved za najbolj prestižne filmske nagrade oskar, vodili že v letih 2013, 2014 in 2015. Tina Fey bo podelitev vodila iz Rockefellerjevega centra v New Yorku, Amy Poehler pa iz hotela Beverly Hilton v Los Angelesu. Oboje bo potekalo v živo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Zlate globuse bodo letos, podobno kot druge filmske nagrade, zaradi pandemije podelili z zamudo. Oskarje bodo denimo podelili šele 25. aprila. Nominacije za zlate globuse so bile naznanjene 3. februarja in Netflix je tedaj povsem prevladal, saj je za svoje produkcije prejel kar 42 nominacij, največ po zaslugi črno-belega filma o Hollywoodu Mankin televizijske serije Krona.

Na podelitvi bo igralka Jane Fonda prejela nagradoCecil B. DeMilleza življenjsko delo na področju filmske umetnosti, scenarist in producent Norman Learpa bo prejel nagrado Carol Burnett za življenjsko delo na področju televizije. Za ambasadorja zlatih globusov so letos imenovali otroka režiserja Spika Leeja, 26-letno Satchel Lee in 24-letnega Jacksona Leeja.

Med celovečernimi dramami so nominirani filmi Mank v režiji Davida Fincherja, The Father v režiji Floriana Zellerja, The Trial of the Chicago 7 režiserja Aarona Sorkina, Nomadland režiserkeChloe Zhao in Obetavna mladenka v režiji Emerald Fennell. Za favorita velja zgodba o zadnji veliki gospodarski recesiji v ZDA od leta 2007 do leta 2009Nomadland.

V kategoriji glasbenih filmov ali komedij pa se za zlati globus potegujejo Borat Subsequent Moviefilm v režiji Jasona Wolinerja, Hamilton režiserja Thomasa Kaila, Music, ki ga podpisuje Sia, Palm Springs Maxa Barbakowa in muzikal The Prom, ki ga podpisuje Ryan Murphy. Favorita sta nova komedija o Boratu in Hamilton.

Kitajska režiserka Chloe Zhao velja za favoritko za režijski zlati globus za film Nomadland, v konkurenci pa so šeEmerald Fennell (Obetavna mladenka), David Fincher (Mank), Regina King(One Night in Miami) in Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7).