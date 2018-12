Na silvestrovo, 31. decembra, se boste na POP TV v družbi filma Pr' Hostar ob 20. uri nasmejali do solz in s solzami v očeh nadaljevali veselje ob stand-up bradatih moških. Fantje najbolj kosmate komedije Brade bodo namreč poskrbeli, da boste na najdaljšo noč v dobri družbi. Še preden bo odbila magična ura polnoč, vabljeni na ples. Ob 22. uri boste lahko zarajali v dolgo noč ob ogledu najnovejšega koncerta Jana Plestenjaka.

Boštjan Gorenc - Pižama, Perica Jerković in Gašper Bergant v zabavnem šovu Brade ob obilju svežih šal prinašajo ekskluzivni vpogled v zakulisje stand up scene. Seks v avtu, nenavadne tetovaže, vzgajanje otrok in resničnostni šovi bodo le nekatere od tem, ki se jih je dotaknil bradati cvetober slovenske samostoječe komedije. Najbolj kosmata komedija tako ponuja poldrugo uro smeha v razposajeni moški družbi brez dlake (zgolj) na jeziku – tokrat ne samo na VOYO, ampak tudi na POP TV. K ogledu pa vabijo kar v svojem stilu: "Pridemo k vam domov – v dnevno sobo, kuhinjo ali spalnico. Obljubimo, da ne bomo nič posvinjali, obuli bomo copate ..."