Prihaja 7. sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi

Najbrž ne obstaja mesto na Hrvaškem, ki ga ekipe Ljubezni na vasi še niso obiskale. V vseh sezonah so se zabavali, prepirali, ljubili, gledalci pa so imeli priložnost spoznati hrvaške kulturne, naravne in gastronomske značilnosti.

V preteklih šestih sezonah je celotna ekipa ustvarjalcev šova ponosna na ljubezenski izkupiček – uspeli so sestaviti 18 poročenih parov in kar 20 otrok!

Letos bodo v šovu sodelovali kmetje iz krajev širom Hrvaške: Ivo Damijanić (24), Dragoljub Kostić (66), Zvonko Šantalab (56), Hrvoje Špoljarec (34), Nikola Macut (53), Milan Ercegović (70), Ljubo Šerman (66), Jerko Odžak (49), Siniša Marković (49), Đuro Osman (69) in Ive Pavlović (52).

Kako jim bo uspevalo na ljubezenskih pustolovščinah, kakšne dogodivščine jih čakajo na njihovih kmetijah in komu se bo nasmehnila prava ljubezen? Spremljajte jih na POP TV, od ponedeljka do petka ob 21.05!