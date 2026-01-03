Naslovnica
Prihaja dokumentarec o fantovski skupini Take That

London, 03. 01. 2026 13.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Take That

Take That je bila v 90. letih minulega stoletja ena najbolj priljubljenih fantovskih skupin, januarja prihodnje leto pa bo na ogled dokumentarec, ki bo prikazal vzpon in padec te britanske skupine, ki je med zvezde med drugim izstrelila pevca Robbieja Williamsa.

Nov dokumentarec bo na tuji pretočni platformi ponudil vpogled v zakulisje britanske fantovske skupine Take That. Platforma je ob tem objavila, da bodo v dokumentarcu na ogled doslej še neobjavljeni arhivski posnetki, dokumentarec pa bo prikazal vzpon, padec in ponovno združitev ene najbolj ikoničnih fantovskih skupin v Veliki Britaniji.

Take That
Take That
FOTO: AP

Prvi napovednik dokumentarca ponuja majhen vpogled v to, kar lahko oboževalci skupine pričakujejo od dokumentarca. Med drugim je videti člane skupine, kako se v svojih odrskih opravah ogrevajo pred nastopom, slišati pa je tudi stavke, kot so: "Bili smo si zelo blizu. Bili smo kralji sveta" in "Nič nas ni pripravilo na to, kar nas je čakalo v 90. letih."

Nekdanji najstniški idoli, zbrani okoli 54-letnega Garyja Barlowa in 53-letnega Marka Owena, so se razšli konec 90. let minulega stoletja in leta 2005 proslavili svoj povratek. Po dokončnem odhodu 51-letnega Robbieja Williamsa in 55-letnega Jasona Orangea zasedba Take That od leta 2014 nastopa kot trio. Poleg Barlowa in Owena je ob njiju še 57-letni Howard Donald. Leta 2023 je skupina izdala svoj deveti studijski album This Life.

take that dokumentarec robbie williams

Na VOYO prispela drama Babilon z zvezdniško zasedbo

