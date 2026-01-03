Prihaja dokumentarec o fantovski skupini Take That

Nov dokumentarec bo na tuji pretočni platformi ponudil vpogled v zakulisje britanske fantovske skupine Take That . Platforma je ob tem objavila, da bodo v dokumentarcu na ogled doslej še neobjavljeni arhivski posnetki, dokumentarec pa bo prikazal vzpon, padec in ponovno združitev ene najbolj ikoničnih fantovskih skupin v Veliki Britaniji.

Prvi napovednik dokumentarca ponuja majhen vpogled v to, kar lahko oboževalci skupine pričakujejo od dokumentarca. Med drugim je videti člane skupine, kako se v svojih odrskih opravah ogrevajo pred nastopom, slišati pa je tudi stavke, kot so: "Bili smo si zelo blizu. Bili smo kralji sveta" in "Nič nas ni pripravilo na to, kar nas je čakalo v 90. letih."

Nekdanji najstniški idoli, zbrani okoli 54-letnega Garyja Barlowa in 53-letnega Marka Owena, so se razšli konec 90. let minulega stoletja in leta 2005 proslavili svoj povratek. Po dokončnem odhodu 51-letnega Robbieja Williamsa in 55-letnega Jasona Orangea zasedba Take That od leta 2014 nastopa kot trio. Poleg Barlowa in Owena je ob njiju še 57-letni Howard Donald. Leta 2023 je skupina izdala svoj deveti studijski album This Life.