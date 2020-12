Prihaja druga sezona priljubljene slovenske serije Lajf je tekma

Tik pred prazničnim vzdušjem si bodo VOYO navdušenci lahko ogledali nadaljevanje priljubljene serije Lajf je tekma, komedije, ki se v športnem duhu igra z življenjskimi izzivi. Se še spomnite prikupno zmedenega Bojana, čigar življenje se znajde pod drobnogledom športnih komentatorjev? Voranc Boh bo v glavni vlogi znova postavljen pred številne življenjske izzive, ki jih bosta spremljala komentatorja Erik in Miran, Anže Zevnik in Luka Cimprič. In kaj prinaša druga sezona po neslavnem razpadu dvojice Bojan in Ema (Gaja Filač)?

Premiera druge sezone Lajf je tekma 18. decembra Bojan še vedno ni prebolel Eme, po bolečem razhodu se je zjokal, saj mu je to razmerje od dosedanjih pomenilo največ in odloči se, da bo na vse načine poizkusil to romanco oživeti. Udeleži se zabave skupne prijateljice, ker ve, da bo tam tudi Ema in dejansko se mu uspe prikupiti nazaj. Njegovo patetično ljubosumje pa je zanju skoraj usodno. A prosimo brez strahu, naš junak Bojan ima seveda odlično pripravljen in strateško razdelan načrt, kako dobiti Emo nazaj. Njegove strategije ter taktike napada in obrambe pa znova zavzeto komentirata njegova osebna komentatorja Erik in Miran. Bo mladi Bojan znova napadal ali se bo znašel v taktiki obrambe, pa si bodo gledalke in gledalci lahko ogledali že kmalu.

V nizkem štartu tudi glavni junaki in bogata igralska zasedba Voranc Boh, ki upodablja glavni lik simpatično zmedenega Bojana, izpostavlja: "Druga sezona serije Lajf je tekma prihaja na Voyoin z njo Bojan in njegovi izzivi. Pričakujemo lahko napete tekme in resne zaplete: prijatelji, družina, jezera, bureki in glavno vprašanje - bosta Ema in Bojan v isti ekipi? Spet boste lahko navijali za Bojana in si grizli nohte ob zmagah in porazih."

Gaja Filač, ki se odlično znajde v vlogi Eme, ob tem dodaja: "Če smo v prvi sezoni spremljali Emo in Bojana v fazi spoznavanja, ju v drugi sezoni spremljamo v bolj poglobljeni fazi resnega razmerja, ko napake niso več tako zlahka tolerirane, ko zaljubljenost in evforija začneta izzvenevati, ko v odnosu med dvema začnejo nastopati kompromisi in učenje sobivanja. Ampak brez skrbi - druga sezona niti slučajno ne bo safr. Ema in Bojan še vedno ostajata mlada, radoživa, radovedna in strastna človeka, dogodki pa še vedno ponujajo perfektno platformo za 'cringe' situacije, ki jih glavna lika uspešno ali manj uspešno skušata obvladovati."

V drugi sezono z navdušenjem stopata tudi naša slavna komentatorja Erik in Miran, Anže Zevnik in Luka Cimprič, ki bosta ljubiteljice in ljubitelje življenja popeljala na sproščeno igro najbolj priljubljenega igrišča meseca decembra, kjer druženje in kontaktni stiki ostajajo ključni. Slavni štirici se pridružujejo še zveneča igralska imena, ki bodo poskrbela za napete in vznemirljive razplete serije. Znova bomo v seriji videli Ulo Furlan inTinesa Špika, poleg njiju pa šeTilna Artača, Jonasa Žnidaršiča, Beti Strgar, Vido Cvar ter ostale. Prva epizoda bo v znamenju, kako ne razočarati Bojanove nove punce, taborjenja in golega kopanja. Kako uspešna bo prva taktika, se bodo VOYOuporabniki lahko prepričali 18. decembra.

