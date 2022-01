Prihaja drugačna sezona Ljubezni na vasi: kmetje s kar štirih celin v boj za ljubezen

Pred nami je nova sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi, v katerem so osamljeni kmetje pripravljeni odpreti svoja srca v upanju, da bodo našli sorodno dušo, ki bi v življenju šla v korak z njimi. A ta sezona je drugačna od preostalih – kmetje prihajajo iz različnih držav sveta.

icon-expand Na POP TV prihaja nova sezona šova Ljubezen na vasi. FOTO: POP TV

Na svoj račun boste prišli vsi ljubitelji resničnostnih šovov in ljubezni. V torek, 25. januarja, ob 21. uri na POP TV prihaja nova poslastica, povsem drugačna sezona priljubljenega hrvaškega resničnostnega šova Ljubezen na vasi. Tokrat namreč ne gre za navadno sezono, ampak bomo spremljali ljubezenske dogodivščine iz Severne in Južne Amerike, Evrope ter Avstralije, vsi kmetje in ena gospa pa imajo hrvaške korenine. Najprej pa spoznajmo kandidate, ki so v svet poslali svoj ljubezenski klic. Spoznajte kandidate

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Daniel Granja (25), Ekvador Daniel se je rodil v Guayaquilu in živi z družino na kmetiji v osrčju džungle, pet minut stran od plaže. Rad se ukvarja s športom, deska na vodi, trenira borilno veščino jiu-jitsu in prideluje eksotično sadje. Ustaliti se namerava na Hrvaškem in išče Hrvatico, ki bi mu bila zvesta ter predana njegovi družini. Darinka Ljubica Goravica (52), Iquique, Čile Darinka je rojena v Čilu, prihaja pa iz Dubrovnika, kjer je živela vse do osamosvojitvene vojne. Že 22 let je vdova, ima dva otroka in je lastnica potovalne agencije v Iquiqueju. Poleg vsakodnevnega dela se ob vikendih odpravi na svojo kmetijo, kjer prideluje mango, avokado in limone, posest pa leži v oazi puščave Atacama.

icon-expand Marijana Batinić, voditeljica šova Ljubezen na vasi FOTO: POP TV

Domino Santro (61), Berlin, Nemčija Domino je po rodu Zagrebčan, ki je prepotoval ves svet in se ustalil v Berlinu. Tam živi minimalistično in biva v hiši brez vode. Prideluje češnje, slive, breskve in jagode, poleg ukvarjanja s kmetijstvom in sadjarstvom pa poje v pevskem zboru, igra na štiri inštrumente, piše in obožuje ženske. Z zakonskim življenjem ima kar nekaj izkušenj, saj se je že štirikrat ločil in ima devet otrok. Srećko Ponjavic (33), Lethbridge, Kanada Srećko pripada tretji generaciji (hrvaških) priseljencev v Kanadi in prihaja iz tradicionalne hrvaške družine. Z očetom dela na kmetiji, kjer na 130 hektarjih pridelujeta pšenico in sladkorni trs, ukvarjata pa se tudi z živinorejo. Poleg tega Srećko dela kot vodja finančnih storitev v trgovini z avtomobili. Jack Vukoja (51), Wallan, Avstralija Jack je s starši odšel iz Hrvaške, ko je bil star komaj šest mesecev. Je lastnik gradbenega podjetja, na svoji kmetiji se ukvarja z vzrejo ovac, v prostem času pa zbira starodobne avtomobile. Želi, da bi ga partnerica navdihovala in ga delala boljšega človeka, pri svoji življenski sopotnici pa išče tudi zabavnost, strpnost in zanesljivost.

