Prihaja film o raperskem zvezdniku Snoop Doggu

Danes 54-letnega Snoop Dogga bo v filmu upodobil igralec Jonathan Daviss . Pri scenariju je poleg režiserja sodeloval še Joe Robert Cole , navaja mednarodna spletna podatkovna filmska baza IMDb .

Raper je na začetku svoje glasbene kariere snemal pesmi s svojim bratrancem, znanim pevcem Nate Doggom, nato ga je odkril producent in raper Dr. Dre. Snoop Dogg je leta 1993 pri založbi Death Row Records izdal svoj prvenec Doggystyle, ki je takoj postal uspešnica in danes velja za klasiko.

Sledila je raperska kariera, v kateri je Snoop Dogg vedno znova ustvarjal nove like in podobe. Raper je znan tudi po svojem pretiranem uživanju kanabisa.