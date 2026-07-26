Prihaja film o raperskem zvezdniku Snoop Doggu

Danes 54-letnega Snoop Dogga bo v filmu upodobil igralec Jonathan Daviss. Pri scenariju je poleg režiserja sodeloval še Joe Robert Cole, navaja mednarodna spletna podatkovna filmska baza IMDb.
Raper je na začetku svoje glasbene kariere snemal pesmi s svojim bratrancem, znanim pevcem Nate Doggom, nato ga je odkril producent in raper Dr. Dre. Snoop Dogg je leta 1993 pri založbi Death Row Records izdal svoj prvenec Doggystyle, ki je takoj postal uspešnica in danes velja za klasiko.
Sledila je raperska kariera, v kateri je Snoop Dogg vedno znova ustvarjal nove like in podobe. Raper je znan tudi po svojem pretiranem uživanju kanabisa.
Death Row Records je bila vplivna ameriška založba, ustanovljena leta 1991, ki je imela ključno vlogo pri popularizaciji gangsta rapa v 90. letih prejšnjega stoletja. Založba je bila središče zahodne obale hip-hop scene in je podpisala pogodbe z nekaterimi največjimi imeni žanra, kot so Dr. Dre, Tupac Shakur in Snoop Dogg. Njihova glasba je pogosto odražala težke življenjske razmere v mestnih okoljih, s čimer so močno vplivali na pop kulturo in razvoj hip-hopa kot prevladujoče glasbene zvrsti.
Dr. Dre, s pravim imenom Andre Romelle Young, je ameriški raper, producent in podjetnik, ki velja za enega glavnih arhitektov zvoka zahodne obale. Kot član zasedbe N.W.A. je pomagal popularizirati gangsta rap, kasneje pa je kot producent ustvaril prepoznaven slog, imenovan G-funk. Poleg glasbenega ustvarjanja je znan tudi kot mentor številnim uspešnim raperjem, saj je odkril in pomagal pri vzponu izvajalcev, kot so Snoop Dogg, Eminem in 50 Cent, ter ustanovil založbi Aftermath Entertainment in Death Row Records.
G-funk (kratica za Gangsta-funk) je podzvrst hip-hopa, ki se je razvila v začetku 90. let na zahodni obali ZDA. Zanj so značilni počasnejši tempo, globoki basi, uporaba sintetizatorjev z visokimi toni in pogosto vključevanje semplov iz funka 70. let, zlasti skupine Parliament-Funkadelic. Ta slog je glasbi dodal melodičnost in sproščenost, kar je pripomoglo k temu, da je hip-hop postal dostopnejši širšemu občinstvu in dosegel vrhove glasbenih lestvic po vsem svetu.
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