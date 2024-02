Prihaja Kuhinja na kolesih: Koroška z Matevžem Šaleharjem Hamom

Vrhunski glasbenik, kitarist in pevec Hamo je s svojo glasbeno skupino Tribute 2 love že mnogokrat prekrižaril Koroško, a je še nikoli ni spoznal in začutil tako od blizu. Blizu vonjev po domačem. Blizu iskrenim ljudem.

V družbi lokalnih mojstrov je več tednov spoznaval posebnosti koroške kulinarike. S kuharskim tovornjačkom je drvel po koroških hribih in dolinah. S kolesom je spoznaval gorske kolesarske poti, se s kajakom vozil po podzemlju Pece. Pripravljal kločeve nudlne in mežrli. Spoznaval srčne Korošice in Korošce. Kulinariko, ki temelji na delovnih in žuljavih rokah domačinov izpod Uršlje gore in Pece.

Kot pravi Hamo: "Korošci so zgodovinsko težkokategorni delavci. Rudarji, gozdarji ... Če želiš z rokami skopati tisoč kilometrov rovov pod Peco, potrebuješ močno hrano. Tukaj sem bil v resni zmoti." Posebej ga je presenetil Šentanel, kamor bi z veseljem povabil prijatelje: "To je čisto huda vasica na vrhu hriba, s katere se lahko lepo razgledaš po Koroški. Še v Avstrijo se vidi. Potem pa v jamo, v mežiški rudnik, če si upajo z 'biciklom' ali s kajakom. Hudo, res priporočam." Koroška kulinarika ima svoje posebnosti, ena izmed njih so grumpi: "To je enako kot ocvirki, samo boljše, je rekel Škrubi. Drugače pa kločevi nudlni. To je zelo podobno tortelinom ali nadevanim testeninam. Polnjeni so s suhimi hruškami in najbolj zanimivo – lahko se jedo zabeljeni z grumpi, kot glavna jed ali pa sladki kot sladica. Kar unikatna zadeva."

