Prihaja nadaljevanje Črnega panterja in Stotnice Marvel

Pri Marvelu so v posebnem napovedniku naznanili še nekaj novitet, ki se obetajo ljubiteljem njihovih junakov. Že 9. julija letos bo premierno predstavljen film Črna vdova v režiji Cate Shortland , v katerem v naslovni vlogi igra Scarlett Johansson , 3. septembra mu bo sledil film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings v režiji Destina Daniela Crettona , 17. decembra pa novi film o človeku pajku Spider-Man: No Way Home v režiji Jona Wattsa .

Med filmi, ki prihajajo v letu 2022, so napovedani tudi Doctor Strange in the Multiverse of Madness v režiji Sama Raimija (25. marec) in Thor: Love and Thunder režiserja Taike Waititija(6. maj). V letu 2023 pa bosta predvidoma na sporedu novi film o junaku Ant-Manu in tretji del franšize Varuhi galaksije, povzema New York Daily News.