Prihaja nadaljevanje filma F1, rokave zavihal Hamilton

V filmu F1 je v glavni vlogi zaigral hollywoodski zvezdnik Brad Pitt , v vlogi dirkača je zaigral tudi njegov britanski kolega Damson Idris . Režijo filma, ki ga je koproduciral Lewis Hamilton in ki se lahko pohvali s štirimi nominacijami za letošnje oskarje, podpisuje Joseph Kosinski .

Pitt je v filmu upodobil Sonnyja Hayesa, upokojenega voznika formule ena, ki je v preteklosti doživel grozljivo nesrečo. Njegov prijatelj in vodja dirkaške ekipe, ki ga igra Javier Bardem, ga prepriča, da se vrne, da bi postal mentor zelo nadarjenemu mlademu dirkaču (Idris) in ga pripeljal do uspeha.

Hamilton pred kamero ne namerava stopiti. "Imel sem že veliko priložnosti, da bi igral v filmih. A nimam potrebe, da bi stal pred kamero," je povedal sedemkratni svetovni prvak formule 1.