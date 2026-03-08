Naslovnica
Film/TV

Prihaja nadaljevanje filma F1, rokave zavihal Hamilton

Melbourne, 08. 03. 2026 08.13

Avtor:
STA E.M.
Režiser filma F1 Joseph Kosinski z glavnim igralcem Bradom Pittom.

Zvezdnik formule 1 Lewis Hamilton se že posveča nadaljevanju filma F1. "Že zdaj sem zelo navdušen," je povedal voznik Ferrarija pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva formule 1 v avstralskem Melbournu, ki ga lahko spremljate na Kanalu A in VOYO. Kot je še povedal, nastaja prvi osnutek scenarija. Nadaljevanje filma je pred kratkim napovedal tudi producent Jerry Bruckheimer.

V filmu F1 je v glavni vlogi zaigral hollywoodski zvezdnik Brad Pitt, v vlogi dirkača je zaigral tudi njegov britanski kolega Damson Idris. Režijo filma, ki ga je koproduciral Lewis Hamilton in ki se lahko pohvali s štirimi nominacijami za letošnje oskarje, podpisuje Joseph Kosinski.

Lewis Hamilton se je pod film F1 podpisal kot koproducent.

FOTO: AP

Pitt je v filmu upodobil Sonnyja Hayesa, upokojenega voznika formule ena, ki je v preteklosti doživel grozljivo nesrečo. Njegov prijatelj in vodja dirkaške ekipe, ki ga igra Javier Bardem, ga prepriča, da se vrne, da bi postal mentor zelo nadarjenemu mlademu dirkaču (Idris) in ga pripeljal do uspeha.

Hamilton pred kamero ne namerava stopiti. "Imel sem že veliko priložnosti, da bi igral v filmih. A nimam potrebe, da bi stal pred kamero," je povedal sedemkratni svetovni prvak formule 1.

