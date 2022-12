Prihaja nadaljevanje kultne serije Oh, ta sedemdeseta

Kultna komedija Oh, ta sedemdeseta bo 19. januarja prejela svoje nadaljevanje. V seriji That 90' Show, ki bi bila po vzoru That 70's Show lahko prevedena v Oh, ta devetdeseta, bodo poleg novih obrazov nastopili tudi stari znanci Debra Jo Rupp in Kurtwood Smith ter seveda tudi zakonca Mila Kunis in Asthon Kutcher, ki sta se spoznala na snemanju serije.

Spomnimo, Oh, ta sedemdeseta ima osem sezon, za katere so med letoma 1998 in 2005 posneli 200 epizod. Serija obravnava družbena vprašanja 70. let, kot so spolna revolucija, uživanje psihoaktivnih substanc, medgeneracijski spori, recesija Združenih držav Amerike in nezaupanje v takratno ameriško vlado. Velja za "zemljevid" popularne glasbe tistega časa, saj je od 5. sezone naprej vsaka epizoda serije poimenovana po uspešnicah rock skupin, kot so Led Zeppelin, The Who, The Rolling Stones in Queen. Serija spremlja življenje Erica Formana, ki z dobrodušno, a nekoliko 'našpičeno' mamo Kitty, konservativnim očetom Redom in vedno zaljubljeno sestro Laurie živi v nekem predmestju v Wisconsinu. Tekom serije postane član družine tudi Ericov prijatelj Steven, ki se vseli v njihovo klet, ko njegova mama nepričakovano odide iz mesta. Ericu in Stevenu se v kleti pogosto pridružijo še Donna, Jackie, Kelso in Fez. Prvotna serija je bila v času svojega predvajanja nominirana za številne nagrade, vključno s 16 nagradami emmy. Edino tovrstno nagrado so prejeli leta 1999, ko je Melina Root zmagala v kategoriji za izjemno kostumografijo z epizodo The Disco episode.