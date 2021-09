Prihaja nadaljevanje serije Kralj tigrov

Netflix je naznanil, da bo uspešna dokumentarna serija o oskrbniku živalskega vrta Joeju Exoticu dobila nadaljevanje z naslovom Tiger King 2, ki na male ekrane prihaja konec letošnjega leta. V izjavi za javnost so ustvarjalci serije zapisali, da druga sezona obeta prav toliko norosti in zmešnjav, kot jih je ponudila prva sezona. Ta je postala izjemno priljubljena v času prvega vala epidemije, med njenimi oboževalci pa so se znašli tudi številni zvezdniki.

Pretočna platforma je vrnitev serije sporočila z izdajo napovednika prihajajočih dokumentarnih serij o resničnih zločinih, v katerem se pojavi tudi glavni junak Exotic. Ni sicer razvidno, v katero časovno obdobje je drugi del umeščen, prikazuje pa, kako Joe telefonira iz zapora, kjer prestaja 22-letno kazen, ker je načrtoval umor svoje večne nasprotnice Carole Baskin, ki ga obtožuje zlorabe in izkoriščanja živali. Vse obtožbe glede škodoželjnih dejanj sam odločno zanika.

Nadaljevanje izjemno priljubljene serije je bilo skoraj v celoti posneto v lanskem letu, zaenkrat pa še ni znano, kateri izmed številnih raznolikih likov bodo ponovili svoj nastop.

Serija je ponovno nastajala pod režisersko taktirko Erica Goddeja in Rebecce Chaiklin, vlogi izvršnih producentov pa sta obdržala Chris Smith in Fisher Stevens. Režiserja z Exoticom ohranjata stike, že odkar je začel prestajati kazen. V preteklosti sta dejala, da ga je bivanje za zapahi poučilo o tem, zakaj je bilo zadrževanje divjih živali v kletkah kruto.