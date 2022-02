Prihaja nadaljevanje serije Vse punce mojga brata

Se še spomnite 'konec začetka', ko se ob zaključku prve sezone eno razmerje glavnih junakov serije Vse punce mojga brata konča, drugo pa pravzaprav prične? Nove življenjske izkušnje, vprašanja in dileme ljubezenskih razmerij bodo tlakovale pot tudi v drugi sezoni priljubljene serije, ki na VOYO prihaja 20. februarja.

Prva sezona požela uspeh Štirinajst dni po objavi si je prvo sezono serije Vse punce mojga brata ogledalo kar 50 odstotkov VOYO naročnikov. 20. februarja pa bosta tako Domen in Vid Valič znova prevzela glavni vlogi odgovornega, resnega osnovnošolskega učitelja in ezoteričnega zumba zapeljivca, vendar se bosta tokrat srečevala z nekoliko drugačnimi izzivi.

icon-expand Vid in Domen Valič v seriji Vse punce mojga brata.

Na vprašanje, kaj prinaša druga sezona, brata Valič odgovarjata: "V drugi sezoni bosta Kiki in Vid ugotovila, kako težko je biti v resni zvezi, če si navajen biti samski in živeti življenje brez odgovornosti in obveznosti. Kar naenkrat ne smeš več flirtati z drugimi ali puščati svojih las povsod po stanovanju. Groza! Domen pa se bo spopadal z izgubo svoje Anje in posledično s samskim življenjem, ki mu nikoli ni šlo preveč dobro od rok, medtem ko bo Anji še težje, saj se bo poleg izgube Domna soočala še z novo službo, ki ji ni ravno pisana na kožo."

icon-expand V drugi sezoni serije Vse punce mojga brata se bo iskrilo med Kiki in Vidom. FOTO: Urša Premik

Prva epizoda polna pričakovanj in starih zamer Štiriperesno deteljico dopolnjujeta Ajda Smrekar v vlogi Anje in Beti Strgar v vlogi Kiki, medtem ko so prvo sezono krasile iskrice med Anjo in Domnom, bodo te v drugi sezoni vzplamtele med Kiki in Vidom. Bo njuna ljubezen lahko inspiracija, da tudi Anja in Domen zakrpata ljubezenske vezi?

icon-expand Nadaljevanje uspešnega VOYO originala Vse punce mojga brata prihaja 20. februarja. FOTO: Urša Premik